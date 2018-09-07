對抗「開學症候群」 你可以這麼做

2018年09月07日 19:11 中時 林周義

許多人認為，「拒學」代表著孩子身處的環境有問題，但台大醫院精神科醫師張立人表示，這也可能隱含著孩子性格中較為敏感、焦慮、要求完美的一面。因此，若要對抗「開學症候群」，建議透過調整呼吸及面對壓力的心態，同時學習接納自己，來達到心理的放鬆。另外，避免攝入過多垃圾食物，讓自律神經得以正常運行。

首先，可以透過「正念呼吸」清除雜念。張立人表示，「花5分鐘的時間，坐在椅子上，閉上眼睛，讓注意力集中在吸氣和呼氣」。每次吸氣、吐氣5秒鐘，每分鐘進行6次。如此一來，即可安定交感神經，提升副交感神經，並穩定腎上腺素荷爾蒙。

腹式呼吸也是放鬆的好方法。平時的呼吸方式是在吸氣肚子縮起，吐氣時肚子鼓起。若要進行腹式呼吸，張立人表示，維持胸部不動，並在吸氣時讓肚子鼓起，吐氣時肚子縮起即可。

除了具體的放鬆方式，心態上的調整也很重要。新學期的環境對學生來說是個挑戰，張立人建議，可將開學視為培養挫折忍受力、提升抗壓力的機會。待在舒適圈並不能提升自己的能力，只有跳脫出來，把壓力當作助力，才能在新環境中提升自己。

另外，許多人不允許自己失敗，害怕不完美，因此對自己過分苛求，面對不如意的狀況就會抗拒。張立人表示，我們可能有些地方不如他人，但每個人都有平凡的一面，同樣都會面對失敗。他建議勿過度要求自己，面對失敗，就去克服，才能完成理想。

飲食方面，張立人建議，少攝取高糖、高油、低纖的美式飲食，避免垃圾食物加重大腦發炎狀況。除了影響自律神經功能，也會造成抗拒上學的惡性循環。

張立人提醒學生充分利用校園資源，有需要時可至輔導中心求助。若長時間無法調適，甚至對生活造成嚴重影響，應尋求醫師的診斷評估，並在合適的時候轉介心裡治療。

(中時 )