吳俊青歸隊破門 中華男足半場1比0領先大馬

2018年09月07日 18:55 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華男足今晚7時與馬來西亞進行國際友誼賽，儘管因為下午大雨，造成台北田徑場部分草皮積水，影響雙方傳控，中華隊仍在第13分鐘，由重返國家隊的吳俊青補射破門，於上半場1比0領先馬來西亞。

吳俊青自從去年11月亞洲盃資格賽客場對土庫曼之戰後，就暫時告別了國家隊。這次在英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）的力邀下復出，雖然位置不是過去大家熟悉的中鋒，而是防守中場，仍替中華隊先馳得點。

開賽第13分鐘，中華隊中路送出漂亮直塞，隊長陳柏良眼看就要單刀殺入禁區，卻因為草皮積水減緩推進速度，被防守球員追上拽倒，所幸吳俊青也積極跟進，在亂軍中冷靜推射破門。

台北田徑場下午大雨，工作人員緊急清除積水，晚間中華男足與馬來西亞的國際友誼賽準時開踢。（李弘斌攝）

賽前報導：

中華男足今晚7時要與馬來西亞踢國際友誼賽，儘管下午突然下起滂沱大雨，所幸雨勢在晚間6時起轉小，工作人員緊急排除台北田徑場積水，讓這場比賽可以按時開踢。

中華男足目前世界排名125，馬來西亞則是171名，此役也是繼2011年的世足亞洲區資格賽之後，兩隊再次於國際賽碰頭。當時中華隊主場3比2獲勝，但因首回合客場輸1比2，仍因客場進球規則遭到淘汰。

中華隊旅外好手除了殷亞吉外全數到齊，台灣隊長陳柏良擔任攻擊中場，與左翼朱恩樂、右翼陳浩瑋一同給單箭頭李茂輸送彈藥，溫智豪與吳俊青組成雙防守中場，後衛由左至右依序為王睿、陳威全、陳庭揚與王建明，大門由潘文傑把守。

(中時電子報)