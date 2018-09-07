吳俊青歸隊破門 中華男足半場1比0領先大馬

吳俊青對馬來西亞先馳得點。（資料照／中華足協提供）

友善列印
中時電子報
／台北報導

中華男足今晚7時與馬來西亞進行國際友誼賽，儘管因為下午大雨，造成台北田徑場部分草皮積水，影響雙方傳控，中華隊仍在第13分鐘，由重返國家隊的吳俊青補射破門，於上半場1比0領先馬來西亞。

吳俊青自從去年11月亞洲盃資格賽客場對土庫曼之戰後，就暫時告別了國家隊。這次在英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）的力邀下復出，雖然位置不是過去大家熟悉的中鋒，而是防守中場，仍替中華隊先馳得點。

開賽第13分鐘，中華隊中路送出漂亮直塞，隊長陳柏良眼看就要單刀殺入禁區，卻因為草皮積水減緩推進速度，被防守球員追上拽倒，所幸吳俊青也積極跟進，在亂軍中冷靜推射破門。

台北田徑場下午大雨，工作人員緊急清除積水，晚間中華男足與馬來西亞的國際友誼賽準時開踢。（李弘斌攝）

賽前報導：

中華男足今晚7時要與馬來西亞踢國際友誼賽，儘管下午突然下起滂沱大雨，所幸雨勢在晚間6時起轉小，工作人員緊急排除台北田徑場積水，讓這場比賽可以按時開踢。

中華男足目前世界排名125，馬來西亞則是171名，此役也是繼2011年的世足亞洲區資格賽之後，兩隊再次於國際賽碰頭。當時中華隊主場3比2獲勝，但因首回合客場輸1比2，仍因客場進球規則遭到淘汰。

中華隊旅外好手除了殷亞吉外全數到齊，台灣隊長陳柏良擔任攻擊中場，與左翼朱恩樂、右翼陳浩瑋一同給單箭頭李茂輸送彈藥，溫智豪與吳俊青組成雙防守中場，後衛由左至右依序為王睿、陳威全、陳庭揚與王建明，大門由潘文傑把守。

(中時電子報)

體壇》體育蒲公英校園座談會 薛… 中職》曾一起搭電車去球場 安狄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。