中職》曾一起搭電車去球場 安狄還記得李振昌

統一獅洋投安狄(Andy Van Hekken)曾與中信兄弟李振昌在日職西武獅當過隊友(鍾亞芳攝)

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中時電子報
/桃園報導

統一獅回鍋洋將安狄(Andy Van Hekken)6日先發對決中信兄弟，他6局沒有失分，統一終場以9比0完封勝，安狄也在中職收下睽違11年的勝投。他除了對11年就曾對決過的彭政閔有印象，在他效力日職西武獅時的隊友李振昌也印象深刻。

39歲的安狄20年的棒球生涯，曾在美國、韓國、日本以及台灣留下足跡，相隔11年重返台灣，從前他效力的誠泰響尾蛇走入歷史，本季他改披統一戰袍。

昨役是他本季一軍首度先發，主投6局僅被擊出2支安打，投出4次三振，沒有失分，收下勝投。不過11年的時間太過久遠，安狄對於台灣僅剩一點朦朧的印象，但是昨天曾對決的打者彭政閔，安狄仍有印象。

此外，安狄對黃衫軍的投手李振昌也有深刻的印象，安狄剛加入西武獅時受到李振昌不少照顧，

「我們住在同一棟大樓，平時都會一起搭電車到球場，他是一個很好的人，我剛到西武時，都是他帶我認識新環境。」在台灣遇上日職時期的隊友，安狄日前在與中信比賽的空檔也抓緊機會與李振昌打招呼。

談起台灣打者與亞洲其他的差別，安狄認為台灣打者與韓國打者都相當有力量，日本打者力道雖不及台灣及韓國，但相當有擊球技巧。至於台灣這11年來的轉變，他表示：「今天第1次到台南以外的球場，桃園球場相當不錯。」最後他還不忘為統一打廣告：「11年前與現在都沒有改變的就是我還是很常到7-11買東西吃。」

(中時電子報)

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