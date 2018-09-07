全國部落觀光嘉年華 日月潭向山熱情登場

2018年09月07日 19:14 中時 廖志晃

交通部觀光局副局長張錫聰（中），參觀畫家彩繪的「山中明『豬﹃」。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處也在部落嘉年華中，展示園區的部落文化及特產。（廖志晃攝）

2018年最盛大的原住民盛事─台灣部落觀光嘉年華、歡迎來作部落客」，從7日起至9日在日月潭向山遊客中心連續舉行3天；交通部觀光局以「攜手、融合」概念，結合台灣各族原住民族文化，透過介紹部落、美食、工藝、樂舞等特色，推廣部落觀光遊程。

台灣部落觀光嘉年華，由南投縣信義鄉地利部落「達瑪巒文化藝術團」、及「九族文化村」的熱情歌舞揭開序幕，包括日月潭風管處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田等人都共襄盛舉。

觀光局副局長張錫聰表示，今年以「攜手、融合」概念，結合全台灣的原民文化，共同傳承部落精神，並搭配特色遊程，讓民眾了解部落豐富多樣的傳統文化。

張錫聰表示，部落觀光嘉年華結合交通部觀光局6處國家風景區管理處，以及原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部、林務局等相關單位，將台灣各地豐富的原民文化精神帶進日月潭，充分展現原民獨特魅力，與部落活力精神。

為期3天的嘉年華活動，除舞台的精彩表演，還有意想不到的近距離的互動；更可以品嘗各族原住民特色美食，包括布農族獵人包、黃金南瓜果凍、小米冰淇淋及甜甜圈、督潤（糯米糰）、葛鬱金雪花糕等，歡迎免費試吃。

還有「原藝趣」體驗部落工藝與手作DIY、「勇士聚」原民勇士體驗、「瘋集章」蒐集原民戳章換贈品、「原廚秀」原民料理主廚秀、「剪紙藝」大師的秒剪留影體驗、「遞溫度」原民風情郵筒明信片、「職人秀」匠師工藝與文化傳承、「玩拍貼」及「找朋友」等等10大項體驗。

9月8日晚間，露天電影院將播放《只有大海知道》，並施放日月潭花火音樂嘉年華系列首場煙火秀，長達180秒，歡迎共看火樹銀花！

(中時 )