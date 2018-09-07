偽裝樹葉遭識破 通緝犯摩鐵毒趴被逮

汽車旅館開毒趴，引來警方查緝，蔡男把自己當樹葉，緊緊黏趴在大型植栽裡，還是被員警查獲。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
汽車旅館開毒趴，引來警方查緝，在二女身上查獲K煙5支及愷他命1包。（黃國峰翻攝）
汽車旅館開毒趴，引來警方查緝，在蔡男身上查獲12包安非他命。（黃國峰翻攝）

臺中市南屯區某汽車旅館房間傳出有客人開毒趴，傳出陣陣刺鼻氣味及吵雜音樂聲，臺中市警局第四分局大墩派出所員警據報前往搜查，第一時間只發現二女在房內，後再仔細搜查竟發現31歲蔡男把自己當樹葉，整個人黏在房內大型熱帶植栽上，讓員警啼笑皆非。

大墩所副所長曾一峯率員到場時，在房間外就聽到嘈雜的音樂聲及傳出陣陣刺鼻氣味，員警敲門良久，同為陳姓的A女及B女（均26歲）才來開門，並稱僅有她倆，員警隨即看到房內桌上白色盤子內殘留愷他命粉末，進而從A女身上查獲K煙5支及愷他命1包。

員警進而環視屋內，發現屋外游泳池一角有不少大型熱帶雨林植栽，再走進定睛一看，位於最後方的一叢熱帶樹木的樹葉竟在微微顫動，但封閉空間並沒什麼風吹來，撥開層層樹叢果然發現蔡男緊緊的黏在大型葉片後面，令員警莞爾一笑，隨後在蔡男身上查獲12包安非他命。

員警查蔡男資料時進一步槓上開花，發現他也是竊盜通緝犯，難怪要躲躲藏藏。蔡男表示，他自知早遭法院通緝，逃亡期間不斷更換旅館，躲避查緝，沒想到這次開趴太嗨，引來員警臨檢，真是倒楣。全案詢後將相關嫌疑人依違反毒品危害防制條移送偵辦，男子通緝部分則移解歸案。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

影》醉男大鬧公車怒拔錢箱 遭司… 涉誆黑澀會美眉父 陳國帥移送高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。