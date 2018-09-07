偽裝樹葉遭識破 通緝犯摩鐵毒趴被逮

2018年09月07日 19:26 中時 黃國峰

汽車旅館開毒趴，引來警方查緝，在二女身上查獲K煙5支及愷他命1包。（黃國峰翻攝）

汽車旅館開毒趴，引來警方查緝，在蔡男身上查獲12包安非他命。（黃國峰翻攝）

臺中市南屯區某汽車旅館房間傳出有客人開毒趴，傳出陣陣刺鼻氣味及吵雜音樂聲，臺中市警局第四分局大墩派出所員警據報前往搜查，第一時間只發現二女在房內，後再仔細搜查竟發現31歲蔡男把自己當樹葉，整個人黏在房內大型熱帶植栽上，讓員警啼笑皆非。

大墩所副所長曾一峯率員到場時，在房間外就聽到嘈雜的音樂聲及傳出陣陣刺鼻氣味，員警敲門良久，同為陳姓的A女及B女（均26歲）才來開門，並稱僅有她倆，員警隨即看到房內桌上白色盤子內殘留愷他命粉末，進而從A女身上查獲K煙5支及愷他命1包。

員警進而環視屋內，發現屋外游泳池一角有不少大型熱帶雨林植栽，再走進定睛一看，位於最後方的一叢熱帶樹木的樹葉竟在微微顫動，但封閉空間並沒什麼風吹來，撥開層層樹叢果然發現蔡男緊緊的黏在大型葉片後面，令員警莞爾一笑，隨後在蔡男身上查獲12包安非他命。

員警查蔡男資料時進一步槓上開花，發現他也是竊盜通緝犯，難怪要躲躲藏藏。蔡男表示，他自知早遭法院通緝，逃亡期間不斷更換旅館，躲避查緝，沒想到這次開趴太嗨，引來員警臨檢，真是倒楣。全案詢後將相關嫌疑人依違反毒品危害防制條移送偵辦，男子通緝部分則移解歸案。

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(中時 )