中非論壇才閉幕 肯亞武裝搜索陸駐非洲電視台

2018年09月07日 19:14 中時電子報 盧伯華

規模盛大的「中非合作論壇」閉幕當天，大陸派駐肯亞的中國環球電視網(CGTN,又稱中國國際電視台)非洲總部遭警方突擊搜查，多名員工被短暫羈押。中國大使館就此向肯亞提出交涉，肯亞官方事後釋放了中方人員，並對警方執法過當表示歉意。事件反映出中國大舉與非洲國家進行深度合作之際，與當地民眾的文化衝突正逐漸升高。

據《德國之聲》報導，現場有人用手機拍攝的畫面顯示，持槍的便衣警察將中國員工押送入警車，其他國籍的員工也被要求出示證件或前往警察局。一名非中國籍員工對媒體表示：「警察拿著自動步槍，非常可怕。」

中國駐肯亞大使館週四發表了一份聲明稱，中國環球電視網的員工都擁有合法居留證件，肯亞警方系過度執法。

中國環球電視網原屬中央電視台外語頻道，2016年正式獨立營運。圖為中國環球電視網開播儀式，當時的中央書記處書記劉雲山(中）、國務院副總理劉延東(右)、中央書記處書記劉奇葆(左)出席儀式。（圖／新華社）

這份聲明透露，共有13名中國公民在週三的行動中短暫被捕，其中8人為CGTN員工，還有5人為同一大樓內其他公司的中國員工。聲明還指出，類似事件近期已經發生過多次，大使館已經通過外交渠道向肯亞方面表示了關切。大使館發言人向媒體表示，警方在行動中並沒有當場查驗這13名中國公民的證件，而是先將他們押送至警察局後才要求出示證件，核實其擁有合法居留身份後再予以釋放。

發言人認為，肯亞警方的此次行動系「過度執法」。同時，他還對一些肯亞當地媒體「無端炒作中國員工非法移民」表示不滿。

目前肯亞警方最近展開打擊非法移民活動，並設立舉報熱線，所有當地外國公民都被要求重新提交審核居留許可，辦理這一手續非常費力，耗時可以高達8小時。國際特赦組織聲明說，設立舉報熱線的做法令人不安，將會觸發肯亞民眾的仇外情緒。

報導說，在肯亞當地報刊的網頁上，許多肯亞網民在相關新聞下發表了措詞激烈的評論，要求「中國小矮豬滾回中國去」，甚至指稱「中國人偷走我們的大象，偷吃我們的青蛙和我們的狗」。還有網民認為中國企業破壞環境、掠奪資源，不應發給合法證件，只有極少部分的留言評論不含仇外與反華觀點。

此外，本週四還有一則有關肯亞華人的負面新聞被當地媒體廣泛報導。一名在該國經營摩托車行的劉姓中國男子，在威脅要解雇一名肯亞員工時，將肯亞人比作猴子，並對總統肯亞塔(Uhuru Kenyatta)出言不遜，聲稱「又窮又黑又臭的肯亞人不敢拿他怎麼樣」。他這段謾罵被車行員工偷偷拍攝下來並上傳網絡，時間點大約就在CGTN總部被搜查後幾個小時。該男子後來被拘捕，證件被吊銷，並以「發表種族主義言論」遭到驅逐出境。

中國外交部發言人華春瑩表示，肯亞已就執法不當對中方表達了歉意，並承諾約束基層的警察行為。

本周早些時候，總統肯亞塔剛剛訪問了中國，參加了中非合作論壇峰會，共同見證了一系列雙邊合作文件的簽署。與此同時，許多西方媒體也大量報導中國大舉進入非洲，大量承攬工程建設與改變當地人生活造成的文化衝擊現象。

中國國際電視台（英文簡稱CGTN，別稱中國環球電視網）是中國中央電視台的國際傳播機構，成立於2016年12月31日。該機構在海外設有分台。

(中時電子報)