出席APEC婦女經濟論壇成果豐碩 性平處：代表團表現亮眼

2018年09月07日 19:31 中時 張理國

國家通訊傳播委員會主委詹婷怡率團出席在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉行的「APEC婦女與經濟論壇」，行政院性別平等處表示，主辦單位在會中公布17項申請婦女經濟子基金補助計畫，僅有3項計畫獲補助，其中2項為台灣倡議「APEC女性中小企業機會展覽會」及「促進女性在能源領域之發展」，表現相當亮眼。

性平處表示，台灣代表團出席9月3日至8日在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉行的「APEC婦女與經濟論壇」（Women and Economic Forum, WEF），會中展現台灣在亞太地區促進女性經濟發展成果，並提高台灣際能見度，成果豐碩。

性平處指出，本年度WEF會議主題為「掌握女性在數位時代躍升的機遇」，台灣在婦女與經濟政策夥伴關係第2次工作小組（PPWE 2）會議，發表APEC經費補助「智慧科技農業性別化創新 (APEC GIFTS A+)」計畫，成功爭取台灣倡議納入PPWE策略計畫（2019~2021）及WEF宣言。主辦單位在會中公布17項申請婦女經濟子基金補助計畫，僅有3項計畫獲得補助，其中2項為台灣倡議「APEC女性中小企業機會展覽會」及「促進女性在能源領域之發展」，表現相當亮眼。

性平處表示，在「高階政策對話會議」(High Level Policy Dialogue, HLPD)，PPWE主席Mr. Fredrick Tamarua提及台灣呼應本年APEC優先主題「包容性」與「數位發展」的APEC智慧農業性別化創新計畫（APEC GIFTS A+）。另APEC秘書處主任Ms. Irene Sim接續介紹台灣與美國、澳洲、日本等經濟體捐贈成立的婦女與經濟子基金，促進跨論壇合作融入性別觀點的計畫。

性平處指出，詹婷怡在會中發言呼應本年「培力女性投入數位經濟」、「性別包容性及賦權」、「領導力」及「打造夥伴關係縮減性別落差」等4項主題，說明我國推動女性參與數位經濟及多元包容性的政策及措施，有「科技性別化創新(APEC GIFT)」、「亞太技能建構發展中心」、「臉書#SheMeansBusiness計畫合作開辦數位行銷課程」等項。另詹主委提出我國在公私部門女性的傑出領導力，獲得在場經濟體領袖的高度認同。詹婷怡並在會中特別邀請各經濟體代表參加台灣今年10月在台北舉辦的「善用性別化創新、掌握包容性機會、擁抱數位化未來」論壇。

性平處指出，這次會議期間，台灣代表團與美國、智利及菲律賓等國進行雙邊會談，在多項倡議達成合作共識，強化雙方緊密合作關係；另與多個經濟體代表進行場邊會晤，適時宣傳台灣推動APEC GIFTS A+，邀請各經濟體成員參加10月研討會，已獲其他經濟體相關部會高階官員允諾來台。

此外，台灣代表團成員也積極於各項活動中擔任重要角色，女性企業主「生命之星」創辦人暨董事長王美蓁參與俄羅斯「傑出女性中小企業獎」競賽，並受邀於公私部門對話會議（Public-Private Dialogue, PPDWE）擔任與談人，以自身經驗分享移除女性貿易障礙，展現女力企業家最佳典範；勞動部勞動力發展署科長廖貴燕擔任韓國「APEC女企業主在ICT與智慧科技的創新運用」講者，分享台灣政策經驗，獲得熱烈回響。

性平處強調，台灣在「婦女與經濟論壇」向為倡議女性善用科技創新先鋒，台灣將持續推動APEC GIFTS計畫，於亞太區推動女性在數位經濟時代掌握契機，並連結性別包容性，兼顧弱勢族群發展，促進亞太區域永續及包容性經濟成長，為區域女性發聲，發揮婦女軟實力，深化於各經濟體連結，為台灣爭取國際發展空間。

(中時 )