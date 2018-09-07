「他」和范冰冰衰傳央視封殺 范爺公司爆清空主因是...

2018年09月07日 19:22 中時電子報 蔡曉婷

黃曉明傳與范冰冰遭點名封殺。（圖／達志影像；取自搜狐娛樂微博）

范冰冰工作室被爆人去樓空。（圖／翻攝自秒拍）

傳范冰冰與黃曉明被央視封殺，但遭否認。（圖／取自搜狐娛樂微博）

媒體走訪范冰冰工作室。（圖／取自《鳳凰網財經》微博）

「范爺」范冰冰近來因逃稅風波，盛傳人在北京被捕，上月底網上傳出范冰冰獲釋前往美國，又有一說指她還在牢裡，真相有待當事人說明，今(7日)有陸媒走訪范冰冰於無錫的工作室，發現工人進駐全面清空，另一方面，一名疑似央視工作人員在朋友圈的發文流出，內容直指要封殺范冰冰與黃曉明代言的廣告，引發熱烈討論。

據《搜狐娛樂》報導，一名疑是央視工作人員的網友最近在朋友圈宣告「范冰冰作為代言人的廣告一律禁播」，同時還點名黃曉明也在名單中，「提醒企業不要請一些有負面新聞的知名人士作為代言人」，但媒體求證「央視廣告經營中心」，對方回答：「沒有喔，我們沒有收到通知」。

神隱多日的范冰冰，去向依舊成謎，《鳳凰網財經》今前往她在無錫的工作室，發現正在進行大改修，辦公桌椅和文件都被全面撤走，引發諸多聯想，但工作人員澄清並非要關門或搬家，「因為地毯老舊，公司計畫把地毯做整體替換」，才將東西都暫時搬開，等工程完成員工就會回來上工。

(中時電子報)