金門》陳滄江、洪海水一起退黨 民進黨縣黨部執評委不捨

陳滄江（左）和洪海水（右）一起退出民進黨，縣黨部表達不捨和祝福。（李金生攝）

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陳滄江的退黨聲明。（縣黨部提供）
民進黨金門縣黨部今（7）日下午18時召開第10屆第2次執行委員會議，也對違紀登記參選的黨員李養生做出「除名」處分。（縣黨部提供）

民進黨縣黨部今（7）日下午18時召開第10屆第2次執行委員會議，除對違紀登記參選的黨員李養生做出除名處分外，也受理現任黨籍縣議員陳滄江的退黨申請，並呈報黨中央核備。會中一併通過縣黨部執行長洪海水的辭職案。

縣黨部主委吳增允強調，針對違紀參選的黨員李養生做出「除名」處分，一切按照黨章規定辦理，這也保障依循黨內民主機制提名的縣議員候選人蔡建偉的權益。

另執委會也就黨籍縣議員陳滄江於8月31日宣布退黨，並向縣黨部提出退黨申請做出討論。吳增允強調，陳滄江為金門縣黨部創黨黨員，先後擔任4任主委，在他長期的經營下，重新打造民進黨的新形象，也在藍天高掛的金門耕耘出一片「綠洲」，若以金門民進黨的「精神領袖」來稱呼他，也不為過。

吳增允表示，雖然今天參與會議的執評委們都表達不捨之情，但看在陳滄江態度如此堅決下，仍一致通過他的退黨申請案，並將呈報黨中央核備。

另外，縣黨部執行長洪海水也於會中提出辭呈。洪海水指出，對於要離開待了10年的民進黨，心情非常複雜，但民進黨中央政府執政的這2年多的時間，他深刻感受到了中央政府的傲慢，且非常不重視金門，故選擇與當初推薦他入黨的陳滄江同進退，並以無黨籍身分參選金湖鎮民代表。

對此，縣黨部主委吳增允表達對他們的不捨和祝福。他強調，民進黨在金門已經失去「唯一」的1席民選公職人員，目前沒有傷心的權利，未來將迅速重整黨部團隊，全力輔選縣黨部提名的縣議員候選人蔡建偉，為民進黨在金門再拚出下一片「綠洲」。

(中時 )

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