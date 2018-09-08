促轉會訪勘馬場町與國家人權博物館景美園區

2018年09月08日 07:48 中時 季節

促轉會主委黃煌雄、委員楊翠等人7日前往「馬場町紀念公園」與「國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區」勘查，分別與台北市政府工務局水利工程處范振峰科長、林益正站長，及國家人權博物館陳俊宏館長等人交流意見，希能瞭解我國人權博物館之扮演角色，並全盤瞭解威權統治時期不同類型史蹟點及其蘊含的特殊歷史意義，以做系統性規劃。

促轉會指出，「馬場町紀念公園」緊臨新店溪畔，原為日本陸軍於1909年所設立之練兵場，因有跑馬訓練，而得此名，二戰期間日本擴建為台北（南）飛行場。戰後，馬場町由軍方接管，與安坑刑場同為北部槍決政治犯之刑場。依現有資料顯示，馬場町刑場最遲在1949年即有槍決紀錄，1951至1953年是執行槍決最密集的時期（附註1），1954年以後，其功能逐漸為安坑刑場取代。

促轉會表示， 1993年起，由政治受難者所組織的台灣地區政治受難人互助會、台灣地區政治事件處理協會，幾乎每年在馬場町舉辦秋祭追思。5年後，1998年台北市長陳水扁決定在馬場町與六張犁設立「白色恐怖紀念公園」，以紀念當時犧牲之政治犯。2000年，位於馬場町之紀念公園方告落成，台北市長馬英九定名「馬場町紀念公園」。馬場町遺址的保存，是由民間先行，政府接續努力，歷時多年而成，足見歷史記憶的建構與傳遞之艱難。

此外促轉會稱，「國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區」前身為軍法學校，後由台灣警備總司令部軍法處、國防部軍法局等單位，從青島東路軍法營區土地，在1967年陸續遷入景美。而原羈押於青島東路看守所的囚犯，先疏散安頓於六張犁看守所及新店軍監，待1968年園內看守所新建完工後，再將政治犯遷入景美看守所。換言之，景美園區的空間具有羈押、審理、代監執行與外役的功能。1980年2月27日，林義雄之母林游阿妹前往景美看守所探監後，次日即發生震驚社會的林宅滅門血案，也是「美麗島事件」第一次公開審判的地點。

景美看守所遺址的保存，從1992年警總裁撤景美看守所開始，到5月18日國家人權博物館揭牌，現址定名為「白色恐怖景美紀念園區」。

促轉會在7日拜訪景美紀念園區之外，將於9月11日接續前往「白色恐怖綠島紀念園區」訪勘。

(中時 )