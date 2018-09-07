中職》誰頂陳傑憲的游擊守備？ 蔗總搞神秘：現在不能說

2018年09月07日 19:54 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅陳傑憲6日於本季首度移防外野，統一教頭黃甘霖7日鬆口表示，未來可能讓陳傑憲偶爾「到外野觀光」，談及可能一同分擔游擊守備的人選，似乎已有口袋名單的「蔗總」黃甘霖神秘兮兮地說：，「現在當然還不能讓你們知道啊！」

陳傑憲業餘時期就多守外野，加盟統一獅之後才改守內野，昨天統一與中信兄弟的比賽，陳傑憲為先發游擊手，但在6局下移防左外野。對此，統一總教練黃甘霖認為能讓陳傑憲更專注在打擊，未來不排除讓陳傑憲外野、內野2頭跑。

陳傑憲本季打擊穩定，不過守備偶爾會出現小狀況，黃甘霖透露，身體累積的疲勞有時會影響球員的表現，陳傑憲的技術沒有問題，且心理的疲勞會加深身體的疲勞，兩者互相影響之下也會讓球員的表現出現變化。

蔗總不排除未來讓陳傑憲游擊、外野2頭跑，以減輕他的守備負擔，不過這麼一來，統一勢必再尋找另一位內野手與之一同分擔游擊守備。對此，黃甘霖表示：「當然希望蔡奕玄、吳國豪、黃恩賜可以跟傑憲一起競爭這個位子。」

除了希望球隊中有選手可以分游擊守備，統一也不排除另外尋找合適人選，似已鎖定特定人選的黃甘霖大搞神秘地說：「想找一個level跟傑憲差不多的，內外兼備的球員，但是現在還不能跟你們說。」

(中時電子報)