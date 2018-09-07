患重感冒三周！徐若瑄登陸助兩岸演藝交流

徐若瑄今晚出席「中國演出行業協會」頒獎典禮。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

友善列印
中時
林宥嘉（左起）、徐若瑄及王祥基今晚出席頒獎典禮。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

徐若瑄（Vivian）、林宥嘉及楊培安今出席「中國演出行業協會」30週年頒獎典禮，由於Vivian去年初被網友誤傳名列大陸封殺名單，因此現身國家級活動備受矚目；此行率台灣團隊參與盛會的台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，下午與國台辦會面時，確實有聊到台灣藝人遭烏龍傳聞波及一事，王祥基說：「趁這次機會，當面讓台辦及文化部了解，很多網民不了解內情才會對藝人產生誤會。」

王祥基表示：「其實很多台灣藝人對政治並不了解，有時無心講一句話就被網民黑了，因此利用這次機會向國台辦表達，也希望雙方獲得更直接的溝通方式。」

Vivian昨剛結束6天度假行程、從澳洲飛返新加坡，今一早七點又趕抵北京，患重感冒長達三周的她，午後精神奕奕地隨同台灣團隊拜會國台辦，典禮前接受本報電訪，她表示此行預計在大陸工作8天，是生子後離家最久的一次，Vivian說：「兒子長大了比較獨立，我才把工作全集在一起，這次能參與兩岸演藝文化交流，心情特別開心！」

聊起近期工作計劃，徐若瑄邀大家欣賞由她主演、11月上映的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，並透露日前已寫好一首新歌，預計年底前發行，「明年一整年都會有音樂作品推出，希望累積多一點歌，後年辦出道30周年巡迴演唱會」。

(中時 )

港女星車震照外流 男友悲憤質問…… 林宥嘉不改念舊初心 楊培安惜才…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。