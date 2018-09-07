患重感冒三周！徐若瑄登陸助兩岸演藝交流

2018年09月07日 20:23 中時 尤嬿妮

林宥嘉（左起）、徐若瑄及王祥基今晚出席頒獎典禮。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

徐若瑄（Vivian）、林宥嘉及楊培安今出席「中國演出行業協會」30週年頒獎典禮，由於Vivian去年初被網友誤傳名列大陸封殺名單，因此現身國家級活動備受矚目；此行率台灣團隊參與盛會的台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，下午與國台辦會面時，確實有聊到台灣藝人遭烏龍傳聞波及一事，王祥基說：「趁這次機會，當面讓台辦及文化部了解，很多網民不了解內情才會對藝人產生誤會。」

王祥基表示：「其實很多台灣藝人對政治並不了解，有時無心講一句話就被網民黑了，因此利用這次機會向國台辦表達，也希望雙方獲得更直接的溝通方式。」

Vivian昨剛結束6天度假行程、從澳洲飛返新加坡，今一早七點又趕抵北京，患重感冒長達三周的她，午後精神奕奕地隨同台灣團隊拜會國台辦，典禮前接受本報電訪，她表示此行預計在大陸工作8天，是生子後離家最久的一次，Vivian說：「兒子長大了比較獨立，我才把工作全集在一起，這次能參與兩岸演藝文化交流，心情特別開心！」

聊起近期工作計劃，徐若瑄邀大家欣賞由她主演、11月上映的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，並透露日前已寫好一首新歌，預計年底前發行，「明年一整年都會有音樂作品推出，希望累積多一點歌，後年辦出道30周年巡迴演唱會」。

(中時 )