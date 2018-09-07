宋楚瑜：8月淹大水 從歷史看有跡可循

2018年09月07日 20:52 中時 季節

親民黨主席宋楚瑜7日晚間接受年代專訪，他指出好多人說最近大雨是氣候變化，從歷史上看不只是因為氣候變化，每年8月，台灣幾個重大災害都在8月，八七水災、八八風災，台灣本來就容易在8月漲大潮、海水倒灌。

在鄭成功時代台灣才20萬人，等到清末台灣有兩百多萬人，到剛光復台灣有近6百萬人，如今有兩千3百萬人，這麼多人擠在島上，人與天在爭地，不該助人的地方住了人，不該蓋房子的地方蓋了房。傳統鄉親信仰家裡小風水，但不管國家大風水的濫墾。他當省長時賀伯颱風一天下1700毫米，比最近的900毫米一天還多。古人取的地名，反映了當地的特性，台南鹽水地區古地名叫汫水寮，岡山為何常淹水？那裡古名叫潭底洋，結果如今在這蓋房子住一堆人。

宋楚瑜說把台灣省政府廢掉的一群人都要為如今淹水負責任。他當年就指出可以把省政府廢掉，但是這樣的功能沒有人可以取代，當初水利專家1500位都在省政府。如今大家救災都靠軍人，但第一時間應該先是靠警消、民政、縣市政府才對，他們在哪？全世界有哪個地方可以讓老百姓淹水3、5天不管，只是揮揮手而已？

宋楚瑜說自己當省長時一半以上的縣市長是民進黨籍，救災時要不分黨派合作，他當時就跟民進黨籍首長一起合作救災。

(中時 )