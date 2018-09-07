中職》被朋友笑稱「電風扇」 鄭鎧文演出單場雙響炮

2018年09月07日 20:44 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅鄭鎧文7日賽前曾笑著表示，連朋友都會拿「電風扇」開他玩笑，他也期許自己可以減少三振率，擺脫「電風扇」的綽號，而此役他演出用2打數單場雙響炮，以表現努力脫離「電風扇」行列。

鄭鎧文在8月初下二軍，從8月10日開始的4場比賽雖然只擊出3支安打，但其中包括2發全壘打。不過他在8月底重返一軍後打擊表現漸趨穩定，不但在回到一軍的首打席第1顆球就開轟，7場比賽就有6戰敲出安打，7日在Lamigo桃猿的比賽中，面對洋投史博威(Zeke Spruill)更扛出單場雙響炮。

談到自己的調整，鄭鎧文坦言與之前並無不同，不過他苦笑說：「狀況好的時候球可以看得很清楚，怎麼打都順，狀況不好的時候就會想趕快打安打，會急著出棒。」

積極出棒導致遭到三振，不少球迷都戲稱鄭鎧文是「電風扇」，他自己也知道這件事，「我有些朋友會看比賽，他們都會拿這件事來開我玩笑。」鄭鎧文說。

雖然最近打擊穩定不少，但鄭鎧文期待自己可以精益求精，「我不會要求要打全壘打，全壘打可遇不可求，希望自己可以減少揮空、不要亂打。」不過不強求全壘打的鄭鎧文7日對上Lamigo桃猿的比賽中，前2打數都開轟，戰完6局統一3比7落後，獅隊3分均為鄭鎧文打點。

(中時電子報)