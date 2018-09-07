香港總商會跨海來訪 楊鎮浯盼帶來產業契機

2018年09月07日 20:53 中時 李金生

香港總商會一行20餘人在理事余鵬春帶領下，今（7）日抵金參訪在地相關產業，並在立委楊鎮浯的陪同下，與金門縣商業會理事長蔡育仁等人座談，雙方均期待未來增加互相交流及學習機會。

余鵬春表示，此次能夠成行是立委楊鎮浯於年初參加「香港論壇」時大力邀約，香港總商會希望這趟金門行能增進彼此的認識和關係，也盼藉由雙方的互動開拓商機。

立委楊鎮浯也指出，擁有特殊歷史背景的金門，在未來的發展進程中，可以全球性、國際化的香港作為參考，借鏡「香港經驗」為金門開拓1條全新道路。

楊鎮浯在擔任縣府觀光處長時，曾赴香港舉辦旅遊推介會與金門週活動，因此在2014年的「復活節」創下高達近2000名香港遊客訪金的紀錄。

他認為，金門擁有傳統閩南文化精髓，保存完整的在地文化資產及優美自然環境，相當適合深度旅遊；對香港旅客而言，金門更有截然不同的風味，適合開發養生與慢活的島嶼旅遊。

楊鎮浯還認為，廈門動車可直達香港，在9/23後高鐵可直通廈門與香港九龍，而廈門和金門一衣帶水，往來船班也相當密集，金門對香港遊客而言，具有相對獨特的吸引力。

余鵬春此行也走訪金門酒廠、良金牧場、王大夫一條根和著名景點莒光樓等地，體驗金門在地文化之美。

(中時 )