陳怡蓉曾與尪爆口角負氣離家出走

2018年09月07日 20:50 中時 洪秀瑛

陳怡蓉（左）和曾珮瑜劇中交換公寓。（青睞影視提供）

陳怡蓉對黃柏鈞按摩。（青睞影視提供）

溫昇豪（右）劇中帶曾珮瑜品嚐台灣小吃。（青睞影視提供）

陳怡蓉在《雙城故事》因為對初戀男友死心塌地飛往舊金山追愛，問及有無像劇中一樣離家經驗？她透露，婚後有次因小口角，然後負氣離家，一個人坐捷運到淡水，到了淡水覺得有點冷，決定回家收拾行李，結果一到家老公就道歉，於是這場逃家生涯就結束。

她在劇裡透過視訊維繫與另一半感情，她說，現實生活中因拍戲的關係，時常不在台北，會趁拍戲空檔，透過視訊跟老公一起玩手遊，每天較勁彼此的積分，笑說積分一定要比對方高，「男人不能『讓』女人，這樣才有比賽的樂趣。」這樣屢敗屢戰要讓自己越來越強的韌性，也跟劇中角色個性不謀而合。

陳怡蓉劇中追愛過程中，在飛機上巧遇黃柏鈞，先是在飛機上幫黃柏鈞把脈，直呼他有「睡眠障礙」，又施展「按摩殺」，舒緩他搭機緊張的情緒，間接地讓黃柏鈞對她產生了情意。導演葉天倫第一次嘗試在飛機上拍攝，為了要呈現這是個國際化的航班，特地找來世界各地的臨演，有各色人種、甚至回教國家的演員協助拍攝。

《雙城故事》播出後引起日本、巴西、加拿大、丹麥、義大利等世界各地網友熱議與媒體報導，英國影評寫道：「重要的是《雙城故事》把這些平凡、熟悉的元素拿來打造成兩段長篇文化冒險旅程故事，而且加上討喜的演員群，溫暖、陽光色調的畫面，以及獨特的台灣身分背景，讓這部影集成了一齣非常值得一看的戲。」該劇成功地透過Netflix同步於190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。

本週播出劇情中，除透過溫昇豪飾演的天明，帶領曾珮瑜飾演自舊金山回台的JO大啖夜市美食，如：臭豆腐、潤餅、古早味豆花、烤香腸，再次將台灣特色與美食文化推向國際外，劇情更因隨著陳怡蓉飾演的念念赴舊金山追愛，將呈現大量的舊金山著名景點，如：舊金山大橋、七號碼頭、唐人街等，大氣展現台劇新規格。

曾珮瑜透露，當年在加拿大念書時，因當地氣溫較台灣寒冷，因此求學時特別想念台灣的加熱滷味，她更推薦台灣的麻糬與菜燕給全世界的觀眾，她只要在路上遇到攤販，都會順手買給工作人員吃。《雙城故事》已於公視、民視、八大接力播出、myVideo為本土OTT平台獨家跟播。Netflix同步於全球超過190個國家陸續上線。

(中時 )