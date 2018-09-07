北屯四平路配合14期重劃封路施工、 預計9月底開放通車

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位於14期市地重劃工程範圍內的四平路(松竹路三段至崇德十路二段間），因排水箱涵、自來水系統、汙水系統、共同管道等基本建設需辦理重新建置，施工廠商106年8月10日起封閉道路進行施工，同時開放14期區內新闢道路(榮德一路)作為替代道路供民眾通行。

建設局表示，廠商於辦理計畫道路20M-31排水箱涵、12M-37排水管涵穿越四平路工程時，遭遇管線衝突，以致影響施工進度，經邀集管線單位現勘，發現以自來水管線(直徑400mm)影響較大，以及遷改較具困難度。

主要原因是這條自來水管線需供應11期部分社區及水湳部分社區，影響供水範圍較大，為能在停水期間以影響最小及又能使工程順利推展下，建設局多次與自來水公司協商，決議先辦理自來水管線改線供水，以維持供下游用戶用水無虞，並由自來水公司進場於今年4月21日完成管障排除作業。

建設局隨即要求廠商繼續進場施工，原本依原施工網圖估算工期後，仍須至12月底才可完工恢復通行。為利道路儘速開放通行，減少對民眾通行造成的不便，建設局再次邀集施工團隊開會研議調整工序及增加相關施工資源，調整工期後，預計將於9月30日前完成四平路(松竹路至崇德十路)相關設施並開放通車。

(中時 )

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