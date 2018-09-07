張富美呼籲收養流浪狗

2018年09月07日 21:15 中時 洪秀瑛

張富美。（倪有純提供）

張富美（左）與黃雅珉（倪有純提供）

今年的9月9日狗狗節很熱鬧，台北市動保處長宋念潔為了增加認養率，今年首次邀請藝人轉型的動保大使兼療癒藝術家張富美，以辦畫展形態增加曝光率。巧合的是在國際影展得很多獎的狗狗電影《永遠的朋友.靈泉貝兒》也在狗狗節上映，使得今年動保節非常熱鬧。

動保處發起「認養、不棄養」活動，參與的藝人張富美丶黃雅珉丶劉尚謙及王時政導演，全部都是義工，大清早到內湖半山上一起呼籲收養流浪狗。認養活動從9月9日狗狗日開始，動保處準備了大禮，張富美捐了20件她畫的狗印製的限量T恤，還有40隻原子筆畫，電影公司送了20張電影票，給狗狗日來認養狗的朋友。

張富美說，收養一隻流浪狗絕對是有愛心的，流浪狗因為經歷過苦難，所以更珍惜跟主人在一起的時光。一直畫快樂狗狗的張富美，第一次為動保畫展畫了流浪狗「動保小義犬」給動保處永久保存，她一夜未眠只為把所有的感動畫在畫布上，早晨天微亮，一筆一筆畫著牠的眼睛，感受到那股希望有個家的小眼神，不知不覺掉下眼淚。

對貓狗過敏的黃雅珉，不但捐助寵物也捐助貧童、孤兒多年，也做環保，在參觀過收容中心後，表示收養了2隻流浪貓的黃雅珉，每個月長期捐助支持流浪狗，她一聽到狗狗節的活動，二話不說豪爽的站出來。參觀流浪動之家後，黃雅珉考慮未來也收養流浪狗，她養的雪納瑞老死後，她和姊姊蕭紅梅都很傷心，蕭紅梅年初收藏張富美畫的雪納瑞，也成了張富美畫展的焦點明星狗。

劉尚謙看到張富美的FB，臨時決定出席的。他從小在花蓮長大，因為父親是花蓮縣衛生局長，官舍院子有200多坪，從兩條狗，狗生狗，養到14隻狗，還養了一隻猴子，他4歲與狗一起生活，養過土狗、狼狗、狐狸狗、貴賓狗、約客夏、雪納瑞、鋼髮獵狐犬等，有太多與狗的點點滴滴，他家的猴子，還常戲耍兇惡的大狼狗。導演王時政10多年前擔任中視《愛心》節目的製作人，也曾為可憐流浪犬專做過3個專題報導，節目曾獲金鐘獎第1屆社會服務獎等獎項。

(中時 )