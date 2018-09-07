中國年輕女性收入不斷增加 成為消費市場主力軍

2018年09月07日 22:08 旺報 孫曜樟

在中國，個人消費主力軍越來越具有存在感的是二、三十歲的年輕女性，這個年齡層的女性由於學歷較高，收入也不斷增長。

據日本「經濟學人」週刊報導，中國婦女雜誌社6月發佈的2018年《女性生活藍皮書》中的調查結果顯示，在城市地區，女性已經成為家庭收入的主要來源。藍皮書對包括中國臺灣和中國香港在內的約4300名成年女性(平均年齡為36歲)進行了調查。被調查者平均家庭年收入為17.6萬元人民幣，平均個人年收入為9.2萬元人民幣，由此可見女性收入超過了家庭收入的一半。

藍皮書指出，當前中國女性消費的特徵包括旅遊等非物質消費增長、智慧手機消費(通過移動終端進行的商品和服務消費)增加。在智慧手機消費中，利用社交媒體交流商品的照片和使用體驗之後再購買的情況尤其明顯。

報導指稱，當問及女性的消費觀時，46%的受訪者回答會選擇「綠色商品」，42.7%的人回答「比起數量更重視品質」，凸顯出她們的消費理念更趨成熟。受訪者中高中以上學歷的占比超過八成。

報導還稱，女性不僅在服裝和化妝品等傳統市場居於優勢地位，近年來迅速增長的新消費領域，女性的存在感也在增強，咖啡就是其中一個。

報導指出，受收入增長和生活方式變化的影響，近年來中國的咖啡需求猛增。全國的咖啡廳數量預計將從2016年的8.6萬家增至2018年的14萬家。根據中國智庫的調查，經常前往咖啡廳消費的35歲以下人群占到總客戶群的七成多，其中七成為女性。

報導稱，同時經營實體店和外賣業務的新興咖啡品牌瑞幸咖啡的迅速擴張也得益于女性顧客的青睞。在該店消費必須使用手機APP下單，其中92.2%的用戶為二、三十歲的年輕人，女性比率占到54%。除咖啡外，二、三十歲的女性也同樣是健康市場、寵物市場的消費主力軍。

報導指出，雖然攻略中國消費市場的方法不一而足，但在「智慧手機+新興消費市場」中，優先關注到這些年輕女性的需求已經變得非常重要。

(旺報 )