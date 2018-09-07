2020柯宋配？宋楚瑜：無影！和柯P從未談過大選

親民黨主席宋楚瑜（左）與台北市長柯文哲（右）8月曾連袂出席「台北監督連線」成立記者會。（資料照片，實習記者鄧鈺樺攝）

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親民黨主席宋楚瑜7日晚間接受年代專訪，被問到是否會跟柯文哲柯宋配？宋楚瑜說他和柯文哲間從未談過2020大選，無影。不過宋楚瑜肯定柯文哲有做事，如同他自己講的人民的小事是政府的大事。

不過針對專訪中宋楚瑜聲稱反對動輒優先用國軍救災，周玉蔻在現場指出宋楚瑜當初自己當省長時就常動用軍隊救災，然後當時三大報都是國民黨掌握，當然部會批評國民黨政府，跟如今不同，所以宋楚瑜在救災上講的話無法說服人，此外宋楚瑜教出來的柯文哲又講髒話又罵屬下，宋楚瑜卻為了三席台北議員卻跟柯文哲站一起，號稱台北監督連線卻跟柯文哲牽手，何來監督？根本被柯文哲玩得團團轉，周玉蔻不爽的說宋楚瑜根本花了30分鐘在白頭宮女話當年、在訓記者。

對此宋楚瑜反駁，他救災第一時間第一線不是用軍隊，當初是先動警消，大型的才動到軍人，軍隊是特效藥。宋楚瑜說他跟國民黨和新黨看法不一樣，他認同台灣不認同台獨，他認同中華文化不認同馬列主義和文革，他認同孫中山的三民主義不認同沒有立場。

至於柯文哲講髒話，宋楚瑜說許多男生常常開口就髒話。周玉蔻質疑可以在議會講嗎？宋楚瑜說他沒有說柯文哲講髒話是對的，至於為何柯文哲會講髒話，是政黨輪替後文官制度被破壞，沒經驗的人被任用。

(中時 )

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