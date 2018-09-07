台防長赴美訪問 陸將關注是否成為「新常態」

2018年09月07日 21:25 中時電子報 盧伯華

國防部長嚴德發近期可能接受美國邀請對美國進行訪問，並參加美台國防工業會議。大陸學者認為，美國違反多年慣例做此突破有二大原因：一是在雙方貿易戰之際以安全議題加強對中國施壓，二是安定亞太區域的盟友對美國的信心，避免其轉向與大陸結盟。對此，大陸將密切關注是否台防長訪美將成為未來的「新常態」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，第17屆美台國防工業會議將於10月28-30日在馬里蘭州安納波利斯市舉行。如果嚴部長前往與會，這將是10年來台灣參加此一會議層級最高的官員，不僅意著這次會議層次大幅提高，可能還會成為未來美台軍事交流的新步驟。

報導說，嚴部長可能在會議上闡述台灣對亞太安全局勢看法。而且台灣的國防部長訪問美國，對他來說是與美國官員進行直接對話的良好時機。眾所周知，這將強烈挑戰華盛頓與北京有關台灣地位的認知。

尤其是今年3月美國總統川普簽署了國會通過《台灣旅行法》，允許美國政府重啟與台灣政府官員接觸。新法律甚至還觸及軍事領域的關係，因此，對嚴德發的邀請，表明華盛頓和台北此類接觸完全有可能成為「新常態」。如此表明美國政府正試圖再度將台灣問題變成向北京施壓的重要槓桿之一。因此在目前中美貿易摩擦加劇情況下，美國與台灣進行新的國防交易，將促使北京和華盛頓矛盾進一步升級。

上海交通大學台灣研究中心主任林岡認為，美國此一舉措還有另一個目標：在台灣外交盟友災難性減少背景下，為台灣打氣。

林岡在接受訪問時表示，按照美國的慣例，台灣這個層次的官員不適合去美國訪問，但也不是沒有先例，10年前有訪問過。美國國防部長也去過台灣，但去得不多。台灣在外交上持續孤立，一個個邦交國陸續斷了關係，幾個月失去三四個。所以，此時美國要給台灣輸血打氣。

林岡說，我們注意到最近不單有這個事情，台灣立法機構負責人蘇嘉全還剛剛去了華盛頓，這也是因為美國要給台灣加油打氣，想制約中國大陸，因為中美關係有衝突的一面。

針對軍事專家有關台灣海峽的軍力平衡早已傾向大陸，林岡表示，台灣在海峽的軍事力量處於劣勢，根本無法跟大陸抗衡，美國也是想通過這些方式來平衡一下，讓台灣覺得差距沒有那麼大。但這無法改變大陸在軍事方面的優勢，而且大陸也可以採取一些反措施，所以台灣的被動局面改變不了。

鑒於北京和蔡英文政府之間目前緊張關係，美台任何新的軍事聯繫，都將引起中國領導層的警覺。那麼，美國行動的邏輯在哪裡呢？林岡指出，美國不僅在貿易方面對北京施壓，同時還在敏感的安全領域讓其「感冒」。其二，即使美國對台軍售不造成力量平衡的質的變化，但發出的還是相當重要的信號。美國面對的不僅是北京和台灣，同時還在給美方在本地區的盟友「打氣」。在對美國是否有能力保障區域安全產生疑慮的背景下，華盛頓不得不想辦法讓大家相信：他們「不會拋棄自己人」。所以說，台灣與美國多年的軍事關係，具有示範性效果。

美台國防工業會議向來是台美軍事交流以及表達對美軍購需求的重要平台，歷年都由國防部副部長率團前往美國參加，2002年時任部長的湯曜明以及2008年時任部長的陳肇敏也有出席過。去年雙方達成共識，將會議定為一年2次且輪流在台美舉行，但台灣會議名稱則改為「台美國防產業論壇」。

(中時電子報)