六龜觀光業者改挺藍 韓國瑜允諾重振六龜區榮景

韓國瑜說，他若當選市長，要讓六龜區成為國人身心靈仰賴之地，並幫農民搶訂單。（林雅惠攝）

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜7日前往高雄市六龜區偏鄉，頃聽溫泉業者及農民心聲，韓國瑜感嘆，88風災後六龜區觀光業一蹶不振，農產品賣不出去，未來他當選市長，要讓六龜區成為國人身心靈仰賴之地，幫農民搶外銷訂單。

韓國瑜7日下午在國民黨主席吳敦義、立委陳宜民、前高雄縣長楊秋興及市議員參選人林義迪等人陪同下，前往六龜溫泉區及樂居農場與溫泉業者座談，頃聽業者心聲，隨後到六龜農會座談，聽取農民意見。

以往都支持民進黨的六龜樂居農場老闆陳進祥表示，「這裡的觀光產業幾乎成了名符其實的「關光慘業」！他甚至說，他身邊很多朋友以前都支持民進黨，但現在有8、9成要改挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜。

溫泉業者向韓國瑜提出建議，未來當選高雄市長後，要解決六龜溫泉區土地開發問題及修復133道路和復興溫泉榮景，並要想辦法讓荖濃溪泛舟榮景再現與進行寶來溫泉區河道清疏、加速開通南橫道路及加速藤枝森林園區開放。

韓國瑜表示，高雄縣市合併後，城鄉差距越來越大，一場大雨讓原高雄縣建設所有問題原形畢露，未來六龜區定位非常重要，六龜區要發展，人潮必須要進來，只要他當選高雄市長，承諾將打造六龜區成為國人休閒度假的「真正後花園」，對於農民辛苦栽種的農產品，市府團隊一定會幫農民搶外銷訂單，只要合法的錢他都要賺，讓高雄市經濟強振起來。

(中時 )

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