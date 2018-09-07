兩個月期限將至！ 台大教授將提撤換郭大維重啟遴選

2018年09月07日 21:31 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選案至今仍未落幕，對此教育部長葉俊榮在7月16日上任之際， 就提出了兩個月黃金期限，葉俊榮更在當時提出了三條路要讓台大選擇，由於前兩條可行性不高，因此也著重在第三條的「有溫度的溝通」，如今9月15日(下周六)黃金期將滿，台大教授賀德芬、周松男等數十位台大教授，也將提出「撤換郭大維另派代理，重啟台大校長遴選」的請願。

根據聯合報報導，賀德芬將在下周一(10日)上午舉行記者會，目的在於希望教育部依法廢止郭大維擔任台大代理校長之原核定，並改派代理校長盡責辦理國立台灣大學校長重啟遴選，並改派代理校長盡責辦理國立台灣大學校長重啟遴選，於一定期限定內完成遴選工作。

參與請願的教授認為，代理校長郭大維以大學自治知名，行為法之實，專擅操控校務會議，擅改議事程序、箝制異議、隱匿重要關鍵文件、資料等不法方式，公然違背教育部明文核示事項，抗命不重啟校長遴選程序，藉此達到可無限期擔任代理校長之目的。

由於這些行為，不僅違反公務員服務法第一條及第二條所定之忠實義務及服從義務，更是把台大與教育部陷於對峙僵局，對台大造成無法估計的聲譽及實質性的損害，殃及國家高等教育發展，因此郭大維顯然以不適任擔任台大代理校長。

因此，賀德芬等台大教授，向教育請願，請求依憲法及大學法等相關法令，解除郭大維代理校長職務，另派適當人選，展開台大校長遴選工作，以回復大學自治的正常運作。

(中時電子報)