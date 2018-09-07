兩個月期限將至！ 台大教授將提撤換郭大維重啟遴選

台大。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台大校長遴選案至今仍未落幕，對此教育部長葉俊榮在7月16日上任之際， 就提出了兩個月黃金期限，葉俊榮更在當時提出了三條路要讓台大選擇，由於前兩條可行性不高，因此也著重在第三條的「有溫度的溝通」，如今9月15日(下周六)黃金期將滿，台大教授賀德芬、周松男等數十位台大教授，也將提出「撤換郭大維另派代理，重啟台大校長遴選」的請願。

根據聯合報報導，賀德芬將在下周一(10日)上午舉行記者會，目的在於希望教育部依法廢止郭大維擔任台大代理校長之原核定，並改派代理校長盡責辦理國立台灣大學校長重啟遴選，並改派代理校長盡責辦理國立台灣大學校長重啟遴選，於一定期限定內完成遴選工作。

參與請願的教授認為，代理校長郭大維以大學自治知名，行為法之實，專擅操控校務會議，擅改議事程序、箝制異議、隱匿重要關鍵文件、資料等不法方式，公然違背教育部明文核示事項，抗命不重啟校長遴選程序，藉此達到可無限期擔任代理校長之目的。

由於這些行為，不僅違反公務員服務法第一條及第二條所定之忠實義務及服從義務，更是把台大與教育部陷於對峙僵局，對台大造成無法估計的聲譽及實質性的損害，殃及國家高等教育發展，因此郭大維顯然以不適任擔任台大代理校長。

因此，賀德芬等台大教授，向教育請願，請求依憲法及大學法等相關法令，解除郭大維代理校長職務，另派適當人選，展開台大校長遴選工作，以回復大學自治的正常運作。

(中時電子報)

首班函館返台大型班機抵台 旅客… 22號颱風山竹生成 對台暫無影響

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。