邵雨薇和他擁吻 緊張到頻噴汗

2018年09月07日 21:41 中時 洪秀瑛

邵雨薇和吳思賢拍吻戲害羞。（東森提供）

邵雨薇劇中遇車禍。（東森提供）

劇中受傷。（東森提供）

邵雨薇和吳思賢在台視、東森《愛的3.14159》進入同居模式，被觀眾封為「圓限CP」的他們，也因同住一個屋簷下而產生許多曖昧互動，就連搶遙控器都被粉絲笑噹是夫妻鬥嘴。不過互有好感的兩人，感情卻遲遲沒進展，不僅半路殺出林輝瑝想要回頭追求女方求復合，邵雨薇也還遭逢意外進急診室急救，讓觀眾擔心不已。

提到這場吻戲，邵雨薇跟吳思賢不約而同的說，他們拍得臉紅心跳、緊張到手心發汗。因為拍攝當天兩人一開工就立馬要親，搞得他們拍完後都還在害羞，讓這場吻戲，戲裡戲外都充滿了粉紅泡泡。邵雨薇表示：「雖然我跟吳思賢很熟，但就是因為太熟了，反而更容易覺得不好意思。」吳思賢笑說：「那天一開拍就拍吻戲，我們兩個都嚇一跳，連個心理準備都沒有，所以拍的時候真的有點害羞的感覺。」

邵雨薇劇中因車禍昏迷進急診室，她也回憶自己曾因藥物過敏送急診，當下除了難過又覺得很無助。拍急診室的當天剛好有位插管的病患也幾度吸不到空氣，讓她的心情都跟著沉重。邵雨薇表示，「我那時過敏真的很嚴重，不到10分鐘的時間就全身腫脹，我就趕緊跟公司的人說我需要馬上去醫院。那時還腫到像豬頭一樣，甚至一度有點無法呼吸」。她也心有餘悸的說，後來有段時間不管是吃藥或覺得喉嚨有點腫都會害怕。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )