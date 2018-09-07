99國民體育日 海山警校園宣導反毒防詐活動熱鬧滾滾

各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）

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各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）
各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）
各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）
各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）
各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動。（葉書宏翻攝）

各級學校陸續開學，新北市海山警分局結合99國民體育日，於9月間配合學校多元辦理系列反毒防詐宣導活動，期提醒學子們勇敢拒絕毒品、遠離犯罪，各校師生均反應熱烈。

9月5日下午時段結合新北市私立光仁高級中學辦理分二梯次（高中部及國中部各一梯次）於該校活動中心辦理99國民體育日反毒防詐宣導專題演講，海山分局警特別準備多功能魔術頭巾、不鏽鋼指甲剪組等，以有奬問答方式分送應答學子，提醒學子們最新反毒防詐案例、認識新興毒品以及如何判讀因應，該校師生均獲益良多。

9月7日上午時段配合新北市市立板橋國民中學99國民體育日新月橋路跑活動辦理反毒防詐宣導，海山警分局特安排員警配戴警察大頭娃娃，陪同學子律動暖身及參加路跑，同時發放反毒防詐文宣，分享新興毒品種類防範及最新詐騙手法及因應作法，同學們看到年輕帥警大頭娃娃到場陪同路跑，瞬間振奮精神、紛紛合影留念。

9月7日下午時段結合新北市政府警察局及新北市立汐止國民中學於汐止綜合運動場辦理99國民體育日反毒防詐宣導活動，各分局均配合前往設攤宣導，海山警分局特別精心設計機智問答遊戲，以指尖陀螺為軸心由參加人員轉動指尖陀螺決定問題，闖關通過者可得LED小風扇、多功能文具及多功能中性筆等精美宣導品，參加學子及民眾大排長龍，主辦單位另準備有新北市樂隊演奏、騎警隊馬術展演、反毒防詐滾球趣味賽、射箭展演及靈犬緝毒展演等，活動現場熱閙滾滾。

為使板橋地區民眾能安居樂業、避免毒品危害，海山警分局特別以派出所為單位成立各派出所之「安居反毒友善通報網」，邀約轄內里鄰長、社區大樓主委、學校、義警民防等各界人士加入，以有限之警力結合無窮之民力、發揮最大反毒成效，藉通報網達互相示警、互相支援、注意可疑對象、避免毒品人口於社區流竄、提供安穩健康之居住環境！

海山警分局長王順益呼籲，拉K一時、尿布一世，毒品害人不淺，切勿輕易嘗試，詐騙無孔不入，大家要小心判斷、細心求證，共同維護治安、防制毒品及詐騙事件，如發現可疑吸食、販賣、製造、持有毒品情資請撥打110、全民打撃犯罪。

(中時 )

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