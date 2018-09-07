「拯救浮士德！」紙風車進校園 反毒犯罪宣導

2018年09月07日 22:28 中時 葉書宏

永和扶輪社與新北市永和警分局新北市智光商工舉辦反毒與犯罪預防宣導活動。（葉書宏翻攝）

永和扶輪社與新北市永和警分局新北市智光商工舉辦反毒與犯罪預防宣導活動。（葉書宏翻攝）

永和扶輪社與新北市永和警分局新北市智光商工舉辦反毒與犯罪預防宣導活動。（葉書宏翻攝）

永和扶輪社與新北市永和警分局新北市智光商工舉辦反毒與犯罪預防宣導活動；雙和扶輪社、台北永東扶輪社、中和圓通扶輪社、新北市大台北扶輪社、台北大世紀扶輪社、台北大航海家扶輪社及台北建宗扶輪社等8個隸屬於國際扶輪3481地區第四分區的扶輪社共同參與。

活動內容邀請紙風車文教基金會「紙風車青少年反毒劇場工程－拯救浮士德計畫」與學校合作舉辦「反毒宣導」表演活動。活動中將贈與精美書籤給參與的同學，而活動後將舉辦反毒海報比賽，入選的學生，扶輪社會頒發總獎金2萬元獎學金，以茲鼓勵。

毒品誘惑是魔鬼交易，更是健康與青春敵人，反毒要從教育扎根，透過活潑互動的方式，讓年輕人瞭解毒品的可怕、遠離毒品，造就無毒的校園、社區和城市。

市府警察局會加強清除毒品網絡和節點，從源頭管制，不讓其流入市面。在暑假期間推動的「青春專案」， 不只防詐騙、防打工陷阱，還重點列管年輕人常聚集的場所，進行毒品掃蕩，掃蕩越多，流到市面的毒品就越少、受害的人也越少。他也說，反毒不能只靠警方，需要靠社會、家庭與教育單位共同努力，新世代反毒策略主軸，將以查緝社區型犯毒網為第一目標，再擴及大型毒品擴散源之溯源打擊，降低毒品蔓延，防制新生毒品人口產生。

永和警分局表示，為徹底挖掘藏匿於社區之毒品人口，單憑警方主動查緝恐效果有限，透過與里鄰長、社區管委會成員保全建立互動式的構通，建立友善通報網，根除隱藏於社區大樓之毒販，保障民眾居住安寧，落實社會安全網目標讓整個社會形成反毒的網絡，台灣才能慢慢遠離毒品危害，以行動來發楊安居專案精神及內涵。

(中時 )