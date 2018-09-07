網民問「今年還會投民進黨嗎？」 答案居然一面倒

民進黨主辦「百工百業挺改革大會-台北場」3日晚間登場，蔡總統（中）為選情一直低迷的民進黨北市長參選人姚文智（右）加油打氣。（資料照片/鄧博仁攝）

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中時電子報

距年底選舉還剩70幾天，有PTT選民貼文說，「大家的投票意向差不多底定，今年不會投民進黨也不會投國民黨，只會投票給柯P和他支持的議員，今年無論你會投誰，你會投民進黨嗎？1：不會，2：會」，大家的答案居然都一面倒，選不會。

大多數網民選擇不會投民進黨，理由是：「連里長都不投DPP。」、「這輩子不會再用顏色作為投票因素。」、「除非家人掛綠旗參選，否則絕不投。」、「這輩子不會。」、「DPP要區分一下，新系一定不投。」、「全家都不投。」、「光是器捐和吳音寧就不爽。」、「別說今年，20年內大概都不會。」、「沒意外這輩子是不會再投DPP了。」、「吃屎吧，我桃園就算肥燦會贏我也要投KMT。」、「這輩子大概都不會了，真是太讓我失望了。」、「民進黨爛到爆裂。」、「DPP果然是最會鬥爭的黨。」、「從2016年開始就是1了。」、「DPP一直秀下限，無奈選1。」、「不只今年不投，2020也是，後悔當初投給蔡英文。」

而少數網民要投民進黨的理由則為：「林淑芬的話，會，其他DPP就不會。」、「我議員要投高嘉瑜。」、「投啊，讓台灣繼續沉淪。」

有人則藍綠都不想投：「這輩子不投藍綠。」、「未來兩次都不會投。」、「正在想是不是別投了...。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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