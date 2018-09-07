男版灰姑娘 無血緣的新姊姊把網友暖哭了

2018年09月07日 22:24 中時電子報 湯萱樂

一名男大生在《Dcard》PO文分享自己從小媽媽過世，爸爸娶了繼母後便常常出差，繼母卻常常打罵他也不給零用錢，而繼母有一個大他三歲的姊姊卻常常偷偷給他餅乾吃，當原PO受傷或無故被打，姊姊會偷偷幫擦藥並跟他說對不起，也耐心教會他功課與寫作業，甚至在學校被欺負也會幫他出頭，讓原PO感到媽媽的溫暖，認為小姊姊是過媽媽派來照顧自己的小天使。

小時候媽媽就過世的原PO，從自己有記憶開始就不知道有媽媽是什麼感覺，總是羨慕別人有媽媽，後來爸爸再婚，繼母帶著比自己大三歲的姊姊一起住進來，但繼母卻對他很兇常常打罵，讓他一度對有媽媽這件事產生恐懼！

爸爸雖然疼愛自己，但因為工作關係常出差不在家，繼母對原PO與女兒總是差別待遇，不能搶姊姊玩具、餅乾糖果，姊姊有零用錢而他沒有，她做錯事也不會被毒打。但是，姊姊從小卻很疼自己，她會趁繼母不在把餅乾他吃，原PO受傷或無故被繼母打時，姊姊會幫他擦藥說對不起，也耐心教他功課寫作業，甚至在原PO在學校被欺負也會幫他出頭，讓男大生感到媽媽的溫暖。

直到姊姊國高中進入叛逆期，常常跟爸媽頂嘴也不愛跟他們說話總是酷酷的像個小太妹，但是對自己的關心依然沒變，雖然也不太說話，但仍會關心他的狀況，每天都會拿20塊讓他在學校買零食吃。即使後來在外地讀大學了，姊姊依然常常關心，噓寒問暖。有一次原PO重感冒，姊姊竟專程請假從台中上來新竹看他，讓自己相當感動。

原PO表示，在自己心裡姊姊就像媽媽，謝謝姐姐讓他感受到媽媽的溫暖，以後會好好孝順姊姊的。網友看了也紛紛表示「她是你的天使」、「好暖心，雖然聽起來滿恰北北~」、「暖哭了」。

(中時電子報)