神奇教頭懷特告別 中華男足不捨

2018年09月07日 22:31 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

上任1年，帶領中華男足踢出主場7連勝的「神奇教頭」蓋瑞懷特（Gary White），7日正式結束在台執教生涯。中華隊球員離情依依，隊長陳柏良說：「我很難過，不敢相信這一天的到來，因為我們就像一家人一樣。」

陳柏良說，希望短暫的離別，是為了下一次更好的相遇，「希望他（懷特）未來發展愈來愈好，他留下來的東西，我們也能做得愈來愈好。」

懷特賽後與陳柏良、李茂、朱恩樂、吳俊青出席記者會，他也一一提到這幾位一年來一同打拚的子弟兵，包括7日對馬來西亞才回歸國家隊的吳俊青。此役吳俊青、朱恩樂都貢獻進球，李茂有1次助攻，讓中華隊以2比0勝出。

「吉米（吳俊青英文名字）是台甲聯賽最強壯的球員，我們一直跟他聯絡，希望他回國家隊。恩樂，有人說我們有心結，我們哪有問題？李茂，我第一次看到他，他踢的是左後衛，現在他是有頂尖進球效率的箭頭。」懷特說：「至於陳柏良，如果他是女的，我會娶她當老婆。他是個真正的領袖，又如此的謙虛，是真正的紳士。」

李茂在懷特麾下踢出信心，他說，感謝懷特把他們變得像支職業隊，總是以球員為中心來思考，「很開心至少今天是笑著離開。」吳俊青則說，離開中華隊快1年，主要是之前對國內環境有些失望，但目前他也有在基層帶小朋友，決定回來，是因為大人應該給小朋友夢想，多關注這些小朋友，「也許他們就是10年後的我們。」

懷特則說，在台灣的一年是他最棒的時光之一，能跟一群非常優秀的球員一起努力打拚。但他的合約期滿，台灣這邊沒有要留他，「作為足球教練無法等待，畢竟我還有家庭要養，儘管我是想在台灣待3年的，我很喜歡這裡。」

懷特與他的教練團隊8日就要離台，據傳下周一就可能被香港足協布達為國家隊教頭。但懷特離開前仍大力疾呼，台灣要努力給這些球員好的足球環境，「就算短期內無法有職業聯盟，我們能不能先有一個職業俱樂部，給35個球員職業合約，台灣球員很努力，球員都準備好了！」

(中時電子報)