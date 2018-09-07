國民體育日結合反毒活動 警政機器人互動吸睛

2018年09月07日 22:56 中時 葉書宏

新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動。（葉書宏翻攝）

9月9日「國民體育日」前夕，新北市政府警察局今（7日）與汐止國中在汐止區綜合運動場舉辦反毒、宣導活動，並邀請台灣士林地方檢署、法務部調查局共同推動反毒、反賄選。

警察局表示，9月9日是「國民體育日」，今年特別在體育日前結合學校舉辦反毒活動，目的是為了鼓勵民眾從事正當休閒體育活動，並且希望反毒、拒毒這項工作能向下扎根，以家庭社區為起點，由校園出發，凝聚各方力量，鼓勵學生、青少年朋友遠離毒品、拒絕毒品並提高毒品對人身危害認知，活動特別邀請士林地檢署及法務部調查局新北市調查處共同參與反毒、反賄選宣導活動。

士林地檢署檢察長姜貴昌表示，除了提醒所有民眾毒品對生命身體健康造成嚴重戕害外，也藉此機會呼籲民眾，今年適逢「107年地方公職人員九合一選舉」，離選舉日期（11月24日）越來越近，各種競選花招也日益推陳出新，民眾在接觸或參與各種選舉活動時，應特別注意不買票、不賣票，並且鼓勵民眾如發現參選人以不法行為競選時，應勇於檢舉，法務部將結合檢、警、調各治安機關全力防制賄選，掃蕩黑道幫派分子以暴力或任何非法行為介入選舉，影響選舉治安。

活動現場安排「新北智慧警政機器人」與民眾互動宣導反毒、反詐騙，吸引民眾駐足，成為亮點之一。警察局表示，在警力有限情形下，未來發展智慧警政機器人的長遠目標在於充分運用資訊科技，以智慧警政機器人協助警察勤務執行，節省警力，更有效運用警力，以提升見警率，達到治安管理智慧化，勤務運作科技化之最大效益。

另外，由警察局保安警察大隊警員王子建設計製作2個充氣布偶（霹靂戰警與反毒貓熊）創新作法與逗趣動作，也成為民眾爭相拍照與全場焦點。現場規畫24個各式各樣反毒宣導攤位設計不同闖關遊戲關卡，希望藉由於娛樂中灌輸民眾反毒、反賄選觀念，提高對毒品危害認知及拒絕毒品與賄選行為。

活動中汐止國中射箭能減少學生因為缺少自信心而接觸毒品機會，相對減少成為社區或社會問隊、棒球隊展示訓練成果，其中射箭選手以百步穿楊技術射破氣球，現出「反毒、打詐、防竊盜」、「向毒品SAY NO愛自己」標語，贏得熱烈掌聲。汐止國中校長榮明杰表示，學校平時就提倡並鼓勵學生參加任何正當體育休閒活動，尤其學校射箭校隊、棒球隊在老師及教練指導之下，學生射箭技術與球技日益精進，尤其透過參加各種比賽，讓學生有成就感與對自己有認同感，就題。

活動在新北市市長朱立倫及士林地檢署檢察長姜貴昌、警察局副局長艾鵬、汐止國中校長榮明杰、汐止區長徐開宇、警察局汐止分局分局長林故廷等人共同鳴槍並一起推動反毒、反賄選、打詐大球正式展開，參加滾大球趣味競賽隊伍有汐止區各里長、社區守望相助隊、志工及各民力組織等20隊，象徵全民同心協力將毒品、詐騙、竊盜趕出社區與淨化校園，共同營造安居樂業的優質生活環境與提供青少年朋友一個健康成長空間。同時也宣示全民一起杜絕賄選，建立優良選風。

(中時 )