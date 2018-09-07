土耳其準備安裝俄S-400 美終將失去冷戰重要盟友

2018年09月07日 23:03 中時電子報 盧伯華

美國情報部門透露的消息指出，土耳其已經開始為安裝俄羅斯S-400反導系統構築場地，美國雖一再恫嚇要對土耳其祭出懲罰措施，但對這個曾經是冷戰時期最重要的盟友轉向俄羅斯，顯然已無法挽回。

據美國CNBC電視台報導，美國情報部門一份土耳其動態的第一手資料顯示，土耳其已經開始建造安置俄羅斯S-400防空導彈系統的場地，儘管美國警告不要購買該平台。

報導引述匿名消息人士透露，大約在一個月前完成的情報部門評估報告指出，衛星圖像顯示土耳其已建造一個混凝土發射基座及掩體，新的構築完全符合俄羅斯S-400防空導彈系統規格。

俄羅斯與土耳其於2017年12月29日在安卡拉就土向俄購買S-400防空導彈系統簽訂協議，協議裡俄羅斯以25億美元的價格向土耳其出售4套S-400，還必須在2020年3月開始供應首批S-400。俄羅斯和土耳其的此項交易遭到北約國家的反對。但是土耳其總統艾爾段表示，土耳其有權建立獨立自主的國防力量，其他國家無權干涉。

報導指出，美國國會對於土耳其的做法亦抱持反對態度，並授權行政部門得以用取消土耳其向美國購的買F-35戰機訂單來進行制裁。土耳其目前的F-35隱形戰機訂單是2架，最終希望能購買總數達到100架。

美國國會在審議《國防授權法案》時，曾要求五角大廈在90天內完成一份報告，詳述土耳其購買S-400導彈系統對美國造成的潛在風險。

據了解，俄羅斯新型的S-400「凱旋」防空導彈系統是目前國際上最受矚目反導系統，可以在中遠程使用多重方式打擊各種來襲武器，包括戰略轟炸機、彈道導彈、巡航導彈和高超音速目標。

(中時電子報)