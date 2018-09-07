石門三芝人口老化 發展衰退 陳偉杰：打造區域亮點計畫 讓北海岸風光閃耀國際

陳偉杰 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

新北市升格八年來，城市競爭力不斷提升，但是原台北縣時期的偏鄉，例如石門、三芝地區卻面臨人口老化、就業機會少及青年外流等問題，導致區域發展失衡，明顯跟不上市區腳步。新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員候選人陳偉杰對區域發展困境及嚴重的城鄉差距感受深刻，因此提出區域亮點計畫，他認為先要讓偏鄉區域「亮起來」，經濟才能「活起來」！

陳偉杰指出，石門地處「台灣頭」，但區內發展卻相對緩步，近幾個月他走訪石門的茂林及乾華地區，才發現連自來水供應都有問題！因為核一廠即將除役，興建二期核廢料儲存槽必須拆除供水站，這將造成核一廠從110年後就不再供應自來水，那居民怎麼辦？誰來關心或協助接下來居民的用水問題？ 陳偉杰認為，現在就應該要求市府提出替代方案，妥善處理最基本的供水問題。另外，陳偉杰也認為，核一廠在石門設廠超過40年，日後在除役期間也應該繼續維持石門區的回饋金，照顧居民，支持地方發展。

陳偉杰 提供

陳偉杰指出，要讓人口老化區域經濟翻轉，就應該從地方農業轉型和創造文創特色產業出發，他推出「區域亮點計畫」，將來也會爭取補助，鼓勵青年返鄉投入創業，讓年輕人願意回來工作，成為活絡區域經濟的重要力量。陳偉杰舉例，草里漁港雖然已經轉型為釣魚天堂，但是仍以閒置狀態居多，未來也可以以文創角度思考進一步轉型活化。

「花若盛開，蝴蝶自來」，陳偉杰認為區域亮點計畫一方面照顧在地特色農業，再結合文創產業，既可以吸引年輕人回鄉工作創業，也可以平衡偏鄉發展，對於打造北海岸成為國際觀光景點也會有很大幫助，一舉數得！陳偉杰表示，新北市面積是台北市的7.6倍，但需要關照的地方還有非常多，雖然城鄉差距仍存在，但必須以新的思維創造區域新的發展機能，思考以在地特色翻轉經濟，也才能確實提升改善北海岸居民的生活環境。

(中時電子報)

網民問「今年還會投民進黨嗎？」… 台南》山區綠營基本盤紮實 藍拚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。