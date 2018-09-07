石門三芝人口老化 發展衰退 陳偉杰：打造區域亮點計畫 讓北海岸風光閃耀國際

2018年09月07日 23:13 中時電子報 綜合報導

新北市升格八年來，城市競爭力不斷提升，但是原台北縣時期的偏鄉，例如石門、三芝地區卻面臨人口老化、就業機會少及青年外流等問題，導致區域發展失衡，明顯跟不上市區腳步。新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員候選人陳偉杰對區域發展困境及嚴重的城鄉差距感受深刻，因此提出區域亮點計畫，他認為先要讓偏鄉區域「亮起來」，經濟才能「活起來」！

陳偉杰指出，石門地處「台灣頭」，但區內發展卻相對緩步，近幾個月他走訪石門的茂林及乾華地區，才發現連自來水供應都有問題！因為核一廠即將除役，興建二期核廢料儲存槽必須拆除供水站，這將造成核一廠從110年後就不再供應自來水，那居民怎麼辦？誰來關心或協助接下來居民的用水問題？ 陳偉杰認為，現在就應該要求市府提出替代方案，妥善處理最基本的供水問題。另外，陳偉杰也認為，核一廠在石門設廠超過40年，日後在除役期間也應該繼續維持石門區的回饋金，照顧居民，支持地方發展。

陳偉杰 提供

陳偉杰指出，要讓人口老化區域經濟翻轉，就應該從地方農業轉型和創造文創特色產業出發，他推出「區域亮點計畫」，將來也會爭取補助，鼓勵青年返鄉投入創業，讓年輕人願意回來工作，成為活絡區域經濟的重要力量。陳偉杰舉例，草里漁港雖然已經轉型為釣魚天堂，但是仍以閒置狀態居多，未來也可以以文創角度思考進一步轉型活化。

「花若盛開，蝴蝶自來」，陳偉杰認為區域亮點計畫一方面照顧在地特色農業，再結合文創產業，既可以吸引年輕人回鄉工作創業，也可以平衡偏鄉發展，對於打造北海岸成為國際觀光景點也會有很大幫助，一舉數得！陳偉杰表示，新北市面積是台北市的7.6倍，但需要關照的地方還有非常多，雖然城鄉差距仍存在，但必須以新的思維創造區域新的發展機能，思考以在地特色翻轉經濟，也才能確實提升改善北海岸居民的生活環境。

(中時電子報)