台南》山區綠營基本盤紮實 藍拚翻轉有難度

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台南市左鎮、玉井、楠西、南化山區歷年選舉為綠營基本盤，雖然在縣市合併後，山區相對台南市區呈現邊緣化，加上今年綠營分裂參選、前台南市長賴清德治水破功等因素，總體選情對藍軍有利；不過要翻轉山區綠優藍劣基本盤，恐怕還是有難度。

過去縣市未合併前，左鎮、玉井、楠西、南化可說是藍軍票倉，從2001年和2005年縣市長選舉，民進黨兩次派出蘇煥智參選台南縣長，儘管最後都順利當選，不過在山區的得票數均少於代表國民黨參選的對手吳清基和郭添財。

2010年縣市合併後，當年代表民進黨角逐台南市長的賴清德在山區選票全面領先國民黨對手郭添財，也宣告藍綠基本盤正式翻轉。2016年大選尋求連任的賴清德對上國民黨黃秀霜，整個山區選票超過5成投給賴清德，也使藍綠基本盤差距進一步擴大。

山區票數雖然僅2萬多票，但對藍綠雙方而言也不可輕棄，民進黨台南市長參選人黃偉哲今年7月在楠西組成後援會，後續又推出串聯台20線發展山區觀光等政策。

代表國民黨參選的高思博9月初走訪左鎮和玉井，藉反同議題拉攏教會，同時主打農產品銷大陸希望獲取農民認同，不過由於藍營過去在山區處於弱勢，加上在地缺乏經營，要翻轉藍劣綠優的基本盤，還需要多努力才有機會。

(中時 )

石門三芝人口老化 發展衰退 陳偉…

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