北區國稅局與新視波合作租稅宣導 邀市民一起做公益

財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」。（葉書宏翻攝）

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財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」。（葉書宏翻攝）
財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」。（葉書宏翻攝）
財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」。（葉書宏翻攝）
財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」。（葉書宏翻攝）

財政部北區國稅局中和稽徵所在中和市民活動中心，舉辦107年度統一發票推行及租稅宣導活動「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」，新視波有線電視本著在地媒體責任，協助宣傳及辦理活動，前一百位捐血的民眾都可以獲得院線電影票兌換券一張，而現場還有各種租稅宣導攤位，讓民眾可以拿發票兌換各種贈品，更是吸引不少人大排長龍，不只可以換到實用的日常用品，還能做公益，一舉數得。

新視波有線電視一向積極參與地方各項公益活動，北區國稅局中和稽徵所舉辦「熱血你和我，捐贈發票逗陣行」租稅宣導活動，新視波也利用有線電視各項管道做有效宣傳。

北區國稅局中和稽徵所主任王光毅表示，這幾年中和稽徵所和新視波長期保持密切合作關係，除協助製播租稅宣導節目，對於國稅局一般公益推廣活動亦主動提供免費電視圖卡加強宣傳，而統一發票及租稅宣導活動是每年的重頭戲，很感謝新視波有線電視配合宣傳，讓更多民眾得知訊息一起來共襄盛舉。

參加的陳小姐表示，她看到電視上有宣傳特地跑來，她現在就有用載具在登錄發票，真的比以前要方便得多，也不會有一堆紙本要收納，還要自己對獎；另一位李先生也說，這裡不只可以拿發票換禮品，捐血還可以拿電影票，所以也特地跑來響應。

新視波有線電視董事長陳煥鵬表示，新視波身為在地企業，向來積極投入地方各項公益活動，每年和中和稽徵所合作，除了事前的宣導和預告，還透過活動現場直播和新聞報導，與民眾分享活動盛況，也讓每一位民眾感受到主辦單位的用心，帶著滿意的笑容回家

王光毅表示，活動除了繼續宣導購物消費索取統一發票的重要性，並推廣多運用共通性載具索取雲端發票及愛心碼捐贈雲端發票，再透過捐血送電影票及精彩的表演節目，吸引民眾共襄盛舉，讓民眾瞭解各項稅務法令及最新稅政，促進徵納雙方和諧，建立民眾知法守法的租稅觀念，一同營造優質的稽徵作業環境，厚實國家稅收。

(中時 )

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