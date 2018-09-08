嘉縣》新港鄉長選舉 前鄉代來挑戰

2018年09月08日 07:06 中時 張亦惠

前鄉代、現任奉天宮董事馬瑞駿（左）挑戰選鄉長。（馬瑞駿提供）

新港鄉長選戰現任鄉長民進黨籍林茂盛爭取連任，前任鄉民代表、現任奉天宮董事的馬瑞駿出面挑戰。基層實力雄厚、聲勢高的林茂盛說，會出來挑戰表示有一定實力，不可輕敵，「全力拚連任」，盼為新港鄉親做更多事。

前任新港鄉民代表會代表、現任奉天宮董事馬瑞駿登記參選新港鄉長，挑戰地方聲勢高、基層實力雄厚的林茂盛。馬瑞駿說，參選原因有2，一是希望能處理新港廢棄物違法掩埋的問題，鄉民檢舉了好幾次都無下文，新港是農業鄉鎮，廢棄物對農業造成的影響不可小覷，自己手上也握有十足的證據；二是希望將目前閒置的公有土地改造成長照中心，讓新港的老年人口能得到好的照顧。

現任鄉長林茂盛說，自己為新港在地人，從小與所有鄉親共同打拼，了解新港人的需求和心聲，並以「魄力護鄉，樂活新港」為主軸提出10大政策，其中整治埤子頭排水、六腳大排及反對新港設火葬場皆是此次備受矚目的重要政見，希望大家能不分藍綠一起打拼。林茂盛也表示，挑戰者必有一定實力，但自己對4年來執政的成績相當有信心，也相信鄉親自有判斷。

根據地方人士說法，林茂盛基層實力雄厚，鄉民普遍對他評價不錯，連任機會相當大。

(中時 )