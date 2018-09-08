到萬里不只是吃蟹 特色玩法真不少

2018年09月08日 09:00 中時電子報 綜合報導

萬里地區除了知名的萬里蟹，在地人也積極發展獨木舟體驗文化，與教育部一起推動的海上獨木舟體驗營，讓孩子與遊客深入認識並進而保護海洋，而近年來盛行飛行傘活動，更是讓北海岸碧海藍天盡收遊客眼底。

上山下海賞美景，特色體驗人氣旺

萬里當地潛水教練王國昌20年前提出推動獨木舟文化的構想，在野柳國小歷任校長支持下，讓野柳國小的獨木舟課程與獨木舟畢業典禮，成為全新北市唯一的特色教學，並進而與教育部合作，推動大專校院獨木舟體驗營，擴展野柳的海洋教育文化，也讓獨木舟成為在地特色。

飛行傘照片(中華民國飛行運動總會提供)

除了獨木舟外，近年來萬里地區盛行飛行傘活動，中華民國飛行運動總會理事長麥令琴表示，萬里翡翠灣是台灣最負盛名的飛行訓練場，起飛後，野柳、翡翠灣都在腳下，北海岸碧海藍天盡收眼底，是一大視覺享受，也讓台灣飛行傘邀請賽成為國際知名賽事。

優質漁獲富盛名，有玩有吃嘗鮮味

在地旅遊達人林宇禾建議，遊客可一早先體驗獨木舟或飛行傘，運動兼欣賞完海天美景後，中午就近享用優質漁獲及最富盛名的萬里蟹大餐，在地新鮮漁獲製作料理過程中不會添加太多配料，能讓客人吃到鮮甜的原味，例如萬里蟹粥、萬里蟹蒸粄條、清蒸萬里蟹等，都是當地熱門的料理。

野柳清蒸萬里蟹(新北市漁業處提供)

野柳「漁村活海鮮」萬里蟹蒸粄條(新北市漁業處提供)

農業局表示，到萬里除了品嘗萬里蟹，當地還有不少特色玩法，適合一家大小在週末假期來當地一日遊，有吃有玩體驗萬里在地之美。

(中時電子報)