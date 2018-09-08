好市多壽司大勝爭鮮？ 網友吃過評價一面倒

好市多的壽司是許多人都會買的商品。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

知名美式賣場好市多在台擁有廣大粉絲，主要是好市多所販售的商品都是走CP值相當高的路線，其中好市多所販售的壽司拼盤也常常被民眾搶購及討論，近日就有一名網友在臉書社團貼出自己買了好市多壽司的照片，並大大推薦了一番，不過就有其他網友表示，知名迴轉壽司店爭鮮所販售的壽司拼盤CP值也相當高，引起好市多派與爭鮮派的激戰。

網友指出好市多壽司CP值相當高。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》裡，貼出了一張自己到好市多購買的壽司拼盤照片，並指出好市多的壽司CP值超高，這麼多才不到800元，超級推薦！這篇貼文底下也有不少網友擁護「我喜歡吃裡面的蛋卷，超好吃」、「很好吃，鮭魚也很厚」、「常買的人都知道 好市多的握壽司 生魚片部分切的比爭鮮的厚又大片 新鮮滿分」、「食材比爭鮮好很多XDD 爭鮮的魚肉都切得快要比散壽司還小了」。

不過也有其他網友貼出自己買的爭鮮壽司來一爭高下。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

不過卻有另一批網友指出爭鮮壽司明明就更好吃，「好吃 價格不算便宜但可接受 飯挺糟~吃粗飽可以~同樣價格去買爭鮮生魚片較好」、「爭鮮cp值最高 這樣的份量頂多600-700」、「爭鮮的鮭魚品質好很多」、「800我去爭鮮了」。

(中時電子報)

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