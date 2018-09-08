台旅客受困關西機場想搭陸巴士 卻碰了軟釘子

陸客排隊搭乘大陸駐大阪使館派的專車離開關西機場。（取自人民網）

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中時電子報
／綜合報導

日本關西地區在4日遭到颱風燕子襲擊，導致關西機場淹水癱瘓，不少遊客都受困其中，其中一群宜蘭旅客受困在關西機場2天，終於在昨(6)晚返回台灣，當中一名旅客指出他們一行人，窩在機場打地鋪，當得知中國大陸派巴士來接陸客時，她只好硬著頭皮問，台灣人可以嗎？沒想到陸方人員很委婉地回她「謝謝」，讓她碰了軟釘子。

根據中央社報導，這群來自宜蘭的旅客，受困在關機機場長達兩天，其中一名許姓女子表示他們一行人有3名大人、3名小孩，原定4日返台，不過因燕子颱風害他們受困機場，由於機場附近旅館客滿，加上機場大廳到處是旅客，日方當晚開放第二航廈一家機場旅館宴會廳，讓滯留旅客打地鋪過夜。她的丈夫與來自中國大陸的旅客聊天時，得知陸方將派巴士接中國籍旅客。

許女表示，中國官方人員5日就到旅館詢問「誰是中國同胞」，打算查看護照、過濾身分後，安排搭車離開。他們硬著頭皮去問「台灣人可以嗎？」陸方人員委婉說「謝謝」，未正面回覆便離開，讓許女一行碰個軟釘子。

後來，一名陸客邀許女一行人上車，她們就跟著排隊等車，後來陸方人員發現許女一行人口音不同，但也沒有刁難，並味查看護照就讓他們上車，還幫忙提行李，讓許女相當感動。

許女表示，滯留機場期間，沒遇到台灣駐日單位提供任何實質協助或關心，這次受到中方協助，雖不會改變她的政治立場，但她已對中國大陸改觀，很感謝陸方在災難時刻伸出援手，另外，她更提到日本是先進大國，遇天災仍顯應變能力不足，機場斷水、斷電、無通訊，導致廁所惡臭、商店食物和飲水被搶購一空，航空公司也因停電無法用電腦系統更改機票或重新訂票；當她幸運搭巴士離開機場，看著仍有滿滿旅客留下，「實在很心酸」。

(中時電子報)

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