陸可量產FTC-2000G神鷹 卻有個大問題

2018年09月08日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

FTC-2000G「神鷹」輕型戰機

中國航空工業貴飛公司（貴飛公司）已開始生產外銷型FTC-2000G「神鷹」輕型多用途戰機，據中國官方媒體報導，它可望在9月底首飛，並於11月在珠海航展亮相。

儘管中國期望能靠它搶攻廉價戰機市場，可是《國家利益》（The National Interest）網的分析卻認為，理想很美好，但現實很骨感，誰會買它還是個大問題。

「9月5日，由中國航空工業貴飛公司生産，」新華社稱，針對國際市場需求自主創新研製，「具有完全自主知識産權的多用途飛機『神鷹』FTC-2000G首架軍貿飛機在安順實現總裝交付。」

教練9型「山鷹」超音速噴射教練機，經中國空軍與海軍採用，而FTC-2000G則是「山鷹」的外銷改良版。

中國航空工業集團（簡稱航空工業）說，「神鷹」以攻擊為主，兼具戰鬥和教練功能，性能卓越，功能完備，經濟適用，性價比高，能完成戰時攻擊與作戰任務，也適用飛行員日常中/高級訓練，還具備加掛偵察吊艙，以及改裝偵察機的潛力。

航空工業並強調，FTC-2000G既能全面替代強5（A-5）、殲7（F-7）等2代輕型戰機，完成戰時對地攻擊和對空作戰任務, 也能替代殲教7（FT-7）和阿爾法噴氣（Alpha Jet）等教練機，完成飛行員日常中/高級訓練任務，並具有較高的作戰效能與訓練效益。

此外，貴飛公司並指出，「神鷹」採用了細長機身，搭配三角翼帶尾翼設計，兩側肋下改良成鼓包式（Bump）進氣道，加上帶機翼邊條的梯形機翼、後掠式全動水準尾翼，以及後掠垂直尾翼的傳統氣動佈局。

貴飛強調，它的起降和機動性能都很突出，也修正了殲7系列的座艙，視野變得較開闊，而前座正前方下視角達到16度，後座正前方下視角不小於5度。此外，「神鷹」的掛載能力強，具有7個外掛點，最大掛載重量可達3噸。

不過，《國家利益》網的分析指出，儘管中國針對低端市場，研發出不錯的低成本，低性能輕型攻擊機，但問題在於像FTC-2000G這類戰機究竟有沒有市場。

就算是在國際最低端的戰機市場，中國行銷成都飛機公司FC-1梟龍戰機的成效也不大。除了合作研製的巴基斯坦外，只有像奈及利亞和緬甸等少數國家訂購了為數不多的梟龍。

而FTC-2000G所瞄準的市場等級甚至比梟龍還低，它以更低的價格，提供更少的性能與戰力。分析指出，或許中國還是有辦法找到買家，但在連緬甸等國家為了追求戰力，都寧可多花錢，買俄製蘇-30「側衛」（Flanker）戰機的情況下，要達成這個任務，或許並不容易。

(中時電子報)