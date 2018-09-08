台積電紮根美育 偏鄉學子驚艷鄭問之美

2018年09月08日 09:00 中時電子報 綜合報導

為紀念台灣漫畫大師鄭問一生輝煌成就，由文化部攜手各界力量，於國立故宮博物院圖書文獻大樓舉辦「千年一問，鄭問故宮大展」，創下首位漫畫家作品於國立故宮博物院展覽的紀錄，自6/16開展以來，海內外參觀熱潮迄今未減。「鄭問故宮大展」展出漫畫大師鄭問橫跨三十年創作生涯的手繪漫畫、插畫原件、手稿、劇本、雕塑等共展出250件真跡原件。為讓台灣青年學子亦能親炙大師的繪畫魅力，台積電文教基金以教育贊助模式支持鄭問特展，帶領多所偏鄉國中學子至故宮博物院，感受鄭問水墨漫畫的魅力。

宜蘭五結國中學生專注聆聽導覽老師解析鄭問創作的故事及技法，開啟對漫畫美學的無限想像。

台積電文教基金會執行長許峻郎與鄭問漫畫結緣甚早。在大學時期，受到朋友的引介，開始接觸鄭問的漫畫作品「阿鼻劍」，從此成為鄭問漫畫的追隨者。許峻郎表示相較於日、港漫畫，鄭問筆下遼闊的構圖、寫意的人物，以及東方繪畫藝術特有「留白」，帶給他十分大的震撼，覺得原來漫畫也可以達到藝術的層次。台積電文教基金會長期關注城鄉教育資源落差，自2002年創辦「台積美育之旅」，迄今已帶領超過七萬名偏鄉國小學童參訪故宮、美術館。此次以教育贊助的模式贊助「鄭問故宮大展」，帶領新北市平溪國中、桃園介壽國中、彰化永靖國中及宜蘭五結國中等偏鄉學子觀賞特展，期望大師的作品及人生故事，能引發創作興趣。

除了為這群學子提供觀展機會，台積電文教基金會也為其安排專業導覽，解析鄭問創作風格、技法及創作故事，引領青年朋友對於一代漫畫大師有更深的認識。

(中時電子報)