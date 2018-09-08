李晶晶分手王泉仁過更好 驚呆！大媽逆生長變正妹

現在的李晶晶已完全找不到當年離婚時受訪的憔悴模樣。(取自李晶晶臉書、翻攝中天新聞)

友善列印
中時電子報
李晶晶12歲少女照。(取自李晶晶臉書)
李晶晶與王泉仁離婚後仍保持不錯關係。(本報系資料照)
李晶晶離婚後事業運大發，人也越活越年輕。(本報系資料照)
李晶晶保養得宜，身上完全看不出歲月痕跡。（取自李晶晶臉書）

在麻衣與台塑長孫王泉仁豪門婚變鬧得沸沸揚揚之際，王泉仁前妻、首都客運千金李晶晶也被發現在恢復單身後，生活越來越精彩，不僅在時尚圈闖出一片天，還自創時尚品牌，去年更傳出戀上小11歲新歡，桃花多多。日前李晶晶更在社群網站PO出自己12歲少女照，渾身散發出優雅氣質的模樣，與現在38歲的她幾乎零差別，被粉絲驚豔大讚「根本凍齡」！

日前李晶晶突然興致一來，在社群網站以自己招牌中英夾雜說話方式「晶晶體」，與粉絲分享自己童年照，「找到小時候的picture！謝謝陳文彬幫我留下12歲的memory！！！！」

網友在驚豔38歲李晶晶保養功夫驚人同時，也發現她與王泉仁離婚後，似乎過得更好更精采，不僅活躍於時尚圈、自創童裝品牌，還傳出熱戀小鮮肉，事業愛情都得意，連外貌也逆生長，越活越逆齡。

李晶晶2014年與王泉仁結束4年婚姻，兩人撤回互告官司也不討贍養費，當時他們離婚聲明上更提及，「為了我們美麗女兒的幸福與最大福祉，我們將持續像家人般的關係，一起陪伴我們的女兒長大。」據悉，李晶晶雖然不再是王家媳婦，但前公公王文洋待她仍如家人般，常向李晶晶聊心事。

(中時電子報)

孫鵬為兒一夜白了髮？庹宗康吐真言：其實不是
「他」和范冰冰衰傳央視封殺 范爺公司爆清空主因是...
港女星車震照外流 男友悲憤質問…真相讓他更怒了
G奶熊熊養眼泡澡影片瘋傳 網友興奮抓包：1：06激凸了！

彭于晏戴浪琴表 一雙眼神好撩妹

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。