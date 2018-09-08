李晶晶分手王泉仁過更好 驚呆！大媽逆生長變正妹

2018年09月08日 00:22 中時電子報 吳玫穎

李晶晶12歲少女照。(取自李晶晶臉書)

李晶晶與王泉仁離婚後仍保持不錯關係。(本報系資料照)

李晶晶離婚後事業運大發，人也越活越年輕。(本報系資料照)

李晶晶保養得宜，身上完全看不出歲月痕跡。（取自李晶晶臉書）

在麻衣與台塑長孫王泉仁豪門婚變鬧得沸沸揚揚之際，王泉仁前妻、首都客運千金李晶晶也被發現在恢復單身後，生活越來越精彩，不僅在時尚圈闖出一片天，還自創時尚品牌，去年更傳出戀上小11歲新歡，桃花多多。日前李晶晶更在社群網站PO出自己12歲少女照，渾身散發出優雅氣質的模樣，與現在38歲的她幾乎零差別，被粉絲驚豔大讚「根本凍齡」！

日前李晶晶突然興致一來，在社群網站以自己招牌中英夾雜說話方式「晶晶體」，與粉絲分享自己童年照，「找到小時候的picture！謝謝陳文彬幫我留下12歲的memory！！！！」

網友在驚豔38歲李晶晶保養功夫驚人同時，也發現她與王泉仁離婚後，似乎過得更好更精采，不僅活躍於時尚圈、自創童裝品牌，還傳出熱戀小鮮肉，事業愛情都得意，連外貌也逆生長，越活越逆齡。

李晶晶2014年與王泉仁結束4年婚姻，兩人撤回互告官司也不討贍養費，當時他們離婚聲明上更提及，「為了我們美麗女兒的幸福與最大福祉，我們將持續像家人般的關係，一起陪伴我們的女兒長大。」據悉，李晶晶雖然不再是王家媳婦，但前公公王文洋待她仍如家人般，常向李晶晶聊心事。

(中時電子報)