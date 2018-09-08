中職》Lamigo、統一跨日激戰破紀錄 猛獅咬走最終勝利

統一獅鄭鎧文此役擊出雙響炮(取自統一獅粉絲團)

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿與統一獅7日激戰超過5小時，成為聯盟第7場跨日大戰，統一在12局上平手時靠著洪聖欽的暴投攻下致勝分，2隊鏖戰5小時34分鐘創下聯盟例行賽不中斷最長時間，終場統一就以14比10帶走勝利。

統一與Lamigo此役均推出洋投先發應戰，但雙方打線早早就接管戰局，Lamigo前4就擊出8支安打攻下4分，統一則倚靠「強打少年」鄭鎧文力挽狂瀾，他前2打數分擊出陽春炮與2分炮，前4局Lamigo以4比3領先1分。

5局下暴力猿再進帳3分，將領先擴大為7比3，但6局上猛獅打線甦醒，無人出局時就以3支安打追回1分，隨後攻佔滿壘時，「武神」潘武雄代打建功，敲出帶2分打點的安打，接下來潘彥廷也補上安打，統一以7比7扳成平手。

6局下Lamigo立刻有所有回應，不但擊出3支安打，統一投手還出現暴投與保送，讓對手以10比7要回領先。7、8兩局統一展現韌性追成10比10平手。

統一與Lamigo戰到11局仍以10比10平手，12局上獅隊無人出局就以3支安打攻佔滿壘，隨後Lamigo投手在關鍵時刻發生暴投奉送統一致勝分，隨後高國慶，唐肇廷皆擊出安打，統一再添3分，統一最終以4分差獲勝。

此役2隊合計擊出43支安打，只差4支安打就能追平聯盟單場2隊合計最多47安的紀錄，統一打線敲出25支安打，距離隊史單場最多安打26支只差1支，再多2支安打即能追平聯盟單隊單場最多安打的紀錄。

(中時電子報)

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