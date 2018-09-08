新貿易大戰在即？白宮經濟顧問：美陸仍在談判

2018年09月08日 03:35 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網8日報導，白宮首席經濟顧問庫德洛7日表示，美國還在與大陸就一些貿易問題進行談判，但是目前為止大陸還未達到美國的要求，這些談判將繼續下去，美國希望大陸全面降低貿易壁壘。

美國川普政府針對大陸2000億美元商品新徵關稅的公眾諮詢在6日午夜12時結束，白宮、商務部和海關目前尚未宣布新關稅措施。

庫德洛對美國消費者新聞與消費頻道（CNBC）說，美國要的是「零關稅，零非關稅壁壘，零補貼，停止智慧財產權盜竊，停止被迫轉讓技術，讓美國人自己的公司自己擁有」。

庫德洛說，美國已經提出這些要求許多個月了，但是目前大陸都還未做到，不過他說「希望之泉永不枯竭」。

美國正在考慮對高達2000億美元的大陸商品加徵25％的關稅。有報導說新一波的加徵關稅措施可能最快7日決定。庫德洛沒有對這波加徵關稅的時間做出任何評論。

至於跟歐盟的貿易談判，庫德洛說，他感到稍微樂觀， 談判內容包括大豆、牛肉、天然氣以及軍事設備銷售。

據美國之音報導，在6日午夜公眾諮詢結束前的最後時刻，美國一些工商界領袖促請白宮不要對大陸商品啟動規模龐大的新徵稅措施，以免損害美國企業和消費者的利益。

思科公司和惠普公司等科技公司巨商6日聯名致函美國貿易代表萊海澤，稱對網路通訊裝備徵收關稅將增加消費者使用互聯網的成本，減慢新一代無線上網科技產品的推出。

全國零售商聯合會也致函萊海澤說，鑒於此前的關稅措施未能導致大陸作出實質性讓步，政府應該停止進一步關稅行動，重新嘗試與北京談判。

代表美國在陸商業利益的「美中貿易全國委員會」6日也以歡迎新會長克雷格·艾倫（Craig Allen）主辦午宴的名義，邀請美國國務院東亞事務局高級官員墨菲（Patrick Murphy）和大陸駐美國大使崔天凱參加聚會，期望能在最後關頭讓美中官員有機會在一起商討如何避免大規模貿易戰。

美國此前已經宣布並正在實施對500億美元大陸商品徵收關稅的措施，大陸也對美國產品實施了對等徵稅行動。大陸商務部發言人6日警告說，如果美方「一意孤行」、宣布對大陸2000億美元出口商品加徵關稅，陸方將採取必要反制措施。

川普曾聲稱，如果大陸繼續反擊，美國會考慮對所有進入美國市場的每年5000多億美元大陸商品施加關稅。

川普政府正試圖以徵收關稅的方式向北京施壓，要求它對經貿政策做出重大改變，以便更好地保護智慧財產權，結束工業補貼措施，並向外國產品開放市場。

(中時 )