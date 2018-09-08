高雄》鐵桿綠反民進黨怒氣快炸鍋 他點名：就等韓國瑜出手

2018年09月08日 01:58 中時電子報 黃麗蓉

年底縣市長選舉，前行政院副秘書長黃敏恭直指，南部出現前所未有的詭譎氣氛，連鐵桿綠都開始反民進黨，底下這股怒氣就如滾燙熱水，只等有人去掀鍋蓋。而現在最有資格掀鍋蓋的，就是國民黨高雄市長參選人韓國瑜。

高雄六龜溫泉業者黃翊誠指出，他在當地經營溫泉民宿15年了，年改嚴重衝擊東高雄的觀光產業。如今陸客斷崖式下跌，不僅衝擊高雄市區飯店住房價格，六龜、寶來等溫泉區也受影響。他甚至強調，這邊的業者已經在討論年底是否要由綠轉藍，認為如果高雄再不改變，真的沒希望了！

由於黃敏恭曾是朱立倫擔任桃園縣長時最倚重的副手，他表示自己在為國民黨台南市長參選人高思博輔選時，實際接觸到南部選民，卻意外發現，由民進黨長期執政的台南，開始有了不一樣的氣氛，可說相當詭異。

黃敏恭指出，好幾次他在台南搭計程車，以往運將都是從頭到尾臭罵國民黨，現在不同的是，運將除了嘆氣之外，普遍希望「換人換黨」，連最挺綠營的長老教會系統也不滿，可以感受到鍋裡的怒氣幾乎要炸鍋。

據中評網報導，黃敏恭強調，能不能把對民進黨產生怒氣的選票，拉到國民黨？最終還是靠縣市長候選人來決定。至於由什麼人去掀蓋，以及何時要去掀蓋，看一看目前國民黨全台所有的縣市長選將中，最有資格掀蓋的恐怕就是韓國瑜。

(中時電子報)