中職》Lamigo球員累到快睡著 高國慶：還好我後面才上

2018年09月08日 03:09 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅7日與Lamigo桃猿激戰5小時34小時，創下中職不中斷賽事最長時間的紀錄，打完12局延長賽統一以14比10帶走勝利，其中高國慶在12局上擊出安打為統一再添保險分，獲選為單場MVP，終於結束這漫長一戰後，他笑說：「我後來上壘時，藍寅倫都跟我說，賢拜，我快睡著了。」

Lamigo球員疲勞不是沒有原因，前一天他們與富邦悍將經過4小時17分鐘的10局延長賽才以2比5飲恨，7日又與統一鏖戰超過5.5小時，2天共計Lamigo球員在場上度過將近10個小時，且都在延長賽不甘心的讓出勝利。

其實此役戰完11局Lamigo與統一仍以10比10僵持不下，不過在12局上半統一在無人出局時就以3支安打攻佔滿壘，隨後又發生投手暴投，統一因此拿下致勝分，隨後高國慶與唐肇廷接連擊出安打，統一此局進帳4分，最終因此獲勝。

在比賽尾聲擊出安打為球隊攻下保險分，高國慶表示：「看到傑憲跑回超前分心情就有比較篤定，但是如果我前面的鄧志偉有打出去，我會更好打，不過他被三振，那時想說球隊領先，有打到球就好。」

談到這場漫長且創下聯盟紀錄的比賽，高國慶搖頭笑說：「還好我是後面才上場，我跟潘武雄都是後面才上去，要是從頭打到尾一定很累，我上壘的時候藍寅倫就跟我說他快睡著了，後來比賽結束跟陳傑憲擊掌的時候，他也都頭低低的，不過他還年輕，沒關係啦。」

統一上半季對上Lamigo就頭痛，但下半季似乎對桃猿越打越順手，不過高國慶認為：「他們會慢慢變好，他們看起來還在調整，投手也是，陳禹勳也才回一軍沒多久。」

(中時電子報)