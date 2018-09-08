中職》Lamigo球員累到快睡著 高國慶：還好我後面才上

統一獅高國慶7日於比賽中為球隊打進保險分。(中央社資料照)

友善列印
中時電子報
/桃園報導

統一獅7日與Lamigo桃猿激戰5小時34小時，創下中職不中斷賽事最長時間的紀錄，打完12局延長賽統一以14比10帶走勝利，其中高國慶在12局上擊出安打為統一再添保險分，獲選為單場MVP，終於結束這漫長一戰後，他笑說：「我後來上壘時，藍寅倫都跟我說，賢拜，我快睡著了。」

Lamigo、統一跨日激戰破紀錄 猛獅咬走最終勝利

被朋友笑稱「電風扇」 鄭鎧文演出單場雙響炮

Lamigo球員疲勞不是沒有原因，前一天他們與富邦悍將經過4小時17分鐘的10局延長賽才以2比5飲恨，7日又與統一鏖戰超過5.5小時，2天共計Lamigo球員在場上度過將近10個小時，且都在延長賽不甘心的讓出勝利。

其實此役戰完11局Lamigo與統一仍以10比10僵持不下，不過在12局上半統一在無人出局時就以3支安打攻佔滿壘，隨後又發生投手暴投，統一因此拿下致勝分，隨後高國慶與唐肇廷接連擊出安打，統一此局進帳4分，最終因此獲勝。

在比賽尾聲擊出安打為球隊攻下保險分，高國慶表示：「看到傑憲跑回超前分心情就有比較篤定，但是如果我前面的鄧志偉有打出去，我會更好打，不過他被三振，那時想說球隊領先，有打到球就好。」

談到這場漫長且創下聯盟紀錄的比賽，高國慶搖頭笑說：「還好我是後面才上場，我跟潘武雄都是後面才上去，要是從頭打到尾一定很累，我上壘的時候藍寅倫就跟我說他快睡著了，後來比賽結束跟陳傑憲擊掌的時候，他也都頭低低的，不過他還年輕，沒關係啦。」

統一上半季對上Lamigo就頭痛，但下半季似乎對桃猿越打越順手，不過高國慶認為：「他們會慢慢變好，他們看起來還在調整，投手也是，陳禹勳也才回一軍沒多久。」

(中時電子報)

誰頂陳傑憲的游擊？ 蔗總搞神秘：現在不能說
曾一起搭電車去球場 安狄還記得李振昌
中職》Lamigo、統一跨日激戰破紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。