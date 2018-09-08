入秋首波鋒面報到 周末防豪雨 早晚略涼有秋意

2018年09月08日 06:15 中時電子報 高德順

入秋首波鋒面及東北風今天（８日）報到，加上南方有暖溼空氣北抬，臺灣附近水氣多，天氣不穩定，易有短時強降雨。中央氣象局對台北市、新北市、基隆市、澎湖縣發布大雨特報。其他各地則有局部短暫陣雨，中南部地區午後也有較大雨勢發生的機率。溫度方面，由於雲多下雨，北部及東半部高溫略降，約31度上下，感受舒適，其他各地則在33度左右，隨著北風增強，入夜後天氣也稍轉涼，各地低溫約在24、25度，略有秋涼的感覺。

氣象局表示，今天起台灣東方的熱帶性低氣壓逐漸北移，北部、基隆、台北、新北、桃園、新竹和宜蘭，要留意大雨或豪雨，北海岸附近山區，甚至可能有局部大豪雨。明天鋒面及東北風持續影響，再加上菲律賓附近將有一熱帶性低氣壓生成，北部及東北部將整天有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局表示，原位於中太平洋威克島南方海面的熱帶性低氣壓於昨晚8時發展為輕度颱風，編號第22號（國際命名MANGKHUT，中文譯名：山竹）。氣象局表示，颱風預測朝西前進，對台灣地區暫時無影響。東北風增強影響，今天臺南以北、基隆北海岸、東半部及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有８至９級強陣風，海邊活動請注意安全。

受鋒面及東北風增強，降雨洗除作用影響，全臺空氣品質普遍較佳；今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)