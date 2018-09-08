09／08三大報頭條要聞

2018年09月08日 07:28 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

颱風、強震相繼重創日本，台灣上千旅客受困日本求助無門，還遭駐日代表處冷言相待，而駐日代表謝長廷本尊則是人間蒸發，直至昨天終於露面，下午他飛抵札幌，稱是去察看有哪些需要幫助的地方，同時替現場第一線外館人員加油打氣，但從4日至6日，神隱這3天，讓網友忍不住狂酸「謝長廷在哪裡」。

交通部昨公布中秋節連續假期國道疏運計畫，首度在假期前、後一天，於國道5號實施日間免收費優惠，每天9小時免通行費，希望藉此吸引旅可提前上路或延後返家，但國1、國3則無法比照，享有此特殊待遇。9月22日至24日連假期間，國道全線則是0至5時免收費。

正值陸美貿易戰熾烈的敏感時刻，《華爾街日報》報導，美國總統川普仍一心想要消除與美國貿易夥伴之間的貿易逆差，並暗示下個貿易戰目標是日本。

大陸外交部7日宣布，大陸國家主席習近平11日將前往俄羅斯海參崴，出席第4屆「東方經濟論壇」。港媒引述消息人士透露，習近平將會藉此次論壇的機會，攜手國際社會發出堅定支持經濟全球化和多邊貿易體制的聲音；陸日雙方也正在協商安排習近平與日本首相安倍晉三在海參崴會晤。

◎工商時報

美中貿易戰煙硝再起，台股波動劇烈，選股難度大增之際，包括英業達、台灣高鐵、新普等15檔「營收三增股」、法人連買股，有機會在「長線護短線」下異軍突起。

CNBC報導，川普政府的加徵汽車關稅威脅再度浮上檯面，由於美日貿易失衡嚴重，川普已暗示，日本將成為美國貿易戰下一個鎖定的目標。

美國勞工部周五公布官方就業報告，8月失業率雖持平於3.9％，但非農業就業人口大增逾20萬人，且薪資年增幅達2.9％，創9年新高，顯示美國通膨有隨經濟成長強勁躥高之勢，恐增加聯準會（Fed）進一步緊縮銀根的壓力。

在美中貿易戰不斷升級、大陸外貿出口蒙上陰霾之際，中國財政部昨（7）日宣布對一系列陸製產品提高出口退稅率，希望藉此穩住出口，減輕外部環境干擾的影響。其中，最受各界關注的半導體，中方將多元件積體電路（MCOs）的出口退稅率調升至16％。

◎旺報

陸委會近日發布研析報告，認定大陸推出的對台31條及居住證等措施具有「國安風險」，據了解，對於台灣人在大陸擔任類公職，也成為陸委會近期的清查重點。除了日前發公文要求擔任台胞社區主任助理需交代工作詳情，其他像是台籍陪審員、調解員，以及地方特邀政協委員等，都可能成為要重新釐清是否違反《兩岸條例》的職務。

陸委會擬從嚴清查台胞在大陸擔任的類公職，大陸涉台律師指出，陸委會的做法，實際上是將自己的老百姓自絕於門外，他表示，陪審員不屬於公職，出發點是考量到台胞的習俗民情不同所設的職務，對台胞是種保護；擔任特邀政協委員，則是議政不參政，同樣是為保護台胞權益，台灣方面不該過度政治解讀。

從大陸推出「惠台31條」、取消就業證，到現在開放台胞申領居住證，兩岸已經不只是制度較量，更是民心之爭，大陸想方設法為在陸台灣人的生活增加便利，台灣則同樣處心積慮要設置阻攔，不願見到兩岸加強交流，本來合法的，擬修法使其違法，或者透過公權力和社保權益，間接關切恫嚇，一來一往，高下立判。

大陸9月1日開放申請港澳台胞居住證，北京7日舉行首發儀式，特別邀請台港澳各一名青年代表領證，台青鄭博宇表示，居住證是大陸做到台胞在大陸生活「最重要的小事」，未來生活將更加便利，也象徵著台胞在大陸可以公平起步，事在人為；港青蔡智恆也說，未來在生活出行上，相較使用回鄉證，將更加便利。

(中時電子報)