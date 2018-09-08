真有效率！駐日代表處被罵翻後 快刪「停班公告」

台灣駐日代表處在4日貼出「因颱風21號直擊關西地區，本(107)年9月4日(星期二)下午本處臨時停止辦公，造成諸位不便，深感抱歉」與「協助受燕子強颱影響而滯留本處轄內國人公告」等兩則公告。(圖片取自台北駐大阪經濟文化辦事處)

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中時電子報
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駐大阪代表處遭砲轟後，看來刪文的效率比做事效率更好，只見官方網頁已沒有4日的停班公告再度上網查詢已都不見，只能說要是救災也這麼有效率就好了。(圖片取自台北駐大阪經濟文化辦事處)

關西機場大淹水數千人受困留滯，赴日民眾抱怨駐大阪辦事處態度消極冷淡，更甚者當燕子颱風4日開始發威時，而日本媒體也大幅報導要警戒時，辦事處竟是在官網PO出停班公告。等到辦事處的荒謬處事態度引發巨大民怨後，辦事處才開始動起來，但讓人訝異的是所謂動起來是指刪網頁訊息？都不知現在可以備份嗎？

當燕子颱風襲擊日本時，就有網友比對台灣和大陸的作法比對，先是颱風要侵襲日本時，大陸的駐日大使館官方網站從3日開始貼出滿滿的風災資訊與注意訊息，而台灣竟是只在4日貼出「因颱風21號直擊關西地區，本(107)年9月4日(星期二)下午本處臨時停止辦公，造成諸位不便，深感抱歉」與「協助受燕子強颱影響而滯留本處轄內國人公告」等兩則公告。

而後9月5日陸方已派了15輛大巴士，在下午2點開始接駁陸客，等到6日凌晨，已把所有陸客接到大阪，更包含32名台灣旅客，而此時辦事處僅在官方網站上張貼公告，要有需要協助的旅客寄e-mail請求協助。

等到辦事處的荒謬做法引發巨大民怨時，辦事處才終於動起來。駐日代表謝長廷神隱三日終於要去北海道支援，但網友指為時已晚，都已災後幾日，現在去是做秀？而辦事處遭砲轟後，看來刪文的效率比做事效率更好，只見官方網頁已沒有4日的停班公告，再度上網查詢已經都不見，只能說要是救災也這麼有效率就好了。

(中時電子報)

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