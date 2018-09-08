前總統馬英九參與九三路跑細數對軍人好

前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

友善列印
中時
呂筱蟬
前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)
前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)
前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

由民間團體發起的榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華，8日早晨在石門水庫登場，愛跑步的前總統馬英九也出席，輕鬆跑完4公里路程。

開跑前，馬英九說，國軍在歷史上扮演非常重要角色，沒有國軍民眾不會有今天的繁榮和幸福，「國雖大，好戰必亡，天下雖安，忘戰必危」，不求戰但不能不備戰，很高興當過8年總統，去部隊、機關、學校去過290次，和每一位官兵合影，三軍統帥就是要重視基層，今年是八二三60周年，60年前中共把炮彈打過來，60年後廈門把水送過來，事金門與廈門通水重要階段，可以看到相互戰正到相互合作用水，具有重大意義。3年前到新加坡與大陸領導人習近平進行會議，向全世界宣示海峽兩岸有能力、有信心用和平方式解決紛端。

國民黨桃園市長參選人陳學聖也與會，他則批，小英政府不重視軍人節，副秘書長還說這是國民黨與共產黨的戰爭，與台灣人無關，對於國軍老英雄式非常傷心的事，雖然辦活動時間晚了一點，而且還是民間自發性的活動，覺得國家一定要對軍人重視，國軍沒有黨派之分，但小英政府非常不重視軍人，尤其在軍改當中太過粗暴，讓很多服役過的軍人內心受到傷害，尤其名譽被汙名化，是一輩子無法抹去的痛，要向國軍致敬，小英政府要有具體行動，且發自內心誠意，才能喚起軍人的武魂。

國軍在歷史上扮演非常重要角色，沒有國軍民眾不會有今天的繁榮和幸福，國雖大 好戰必亡 天下雖安 忘戰必危」，不求戰但不能不備戰，高興當過8年總統，去部隊、機關、學校去過290次，很每一位官兵合影，三軍統帥就是要重視基層，今年是八二三60周年，60年前中共把炮彈打過來，60年後廈門把水送過來，事金門與廈門通水重要階段，可以看到相互戰正到相互合作用水，具有重大意義。3年前到新加坡與大陸領導人習近平進行會議，向全世界宣示海峽兩岸有能力、有信心用和平方式解決紛端。

(中時 )

真有效率！駐日代表處被罵翻後 … 謝長廷被罵翻 羅智強轟：本來就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。