前總統馬英九參與九三路跑細數對軍人好

2018年09月08日 08:21 中時 呂筱蟬

前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

前總統馬英九參與路跑，表示應重視軍人，現場也受到民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

由民間團體發起的榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華，8日早晨在石門水庫登場，愛跑步的前總統馬英九也出席，輕鬆跑完4公里路程。

開跑前，馬英九說，國軍在歷史上扮演非常重要角色，沒有國軍民眾不會有今天的繁榮和幸福，「國雖大，好戰必亡，天下雖安，忘戰必危」，不求戰但不能不備戰，很高興當過8年總統，去部隊、機關、學校去過290次，和每一位官兵合影，三軍統帥就是要重視基層，今年是八二三60周年，60年前中共把炮彈打過來，60年後廈門把水送過來，事金門與廈門通水重要階段，可以看到相互戰正到相互合作用水，具有重大意義。3年前到新加坡與大陸領導人習近平進行會議，向全世界宣示海峽兩岸有能力、有信心用和平方式解決紛端。

國民黨桃園市長參選人陳學聖也與會，他則批，小英政府不重視軍人節，副秘書長還說這是國民黨與共產黨的戰爭，與台灣人無關，對於國軍老英雄式非常傷心的事，雖然辦活動時間晚了一點，而且還是民間自發性的活動，覺得國家一定要對軍人重視，國軍沒有黨派之分，但小英政府非常不重視軍人，尤其在軍改當中太過粗暴，讓很多服役過的軍人內心受到傷害，尤其名譽被汙名化，是一輩子無法抹去的痛，要向國軍致敬，小英政府要有具體行動，且發自內心誠意，才能喚起軍人的武魂。

國軍在歷史上扮演非常重要角色，沒有國軍民眾不會有今天的繁榮和幸福，國雖大 好戰必亡 天下雖安 忘戰必危」，不求戰但不能不備戰，高興當過8年總統，去部隊、機關、學校去過290次，很每一位官兵合影，三軍統帥就是要重視基層，今年是八二三60周年，60年前中共把炮彈打過來，60年後廈門把水送過來，事金門與廈門通水重要階段，可以看到相互戰正到相互合作用水，具有重大意義。3年前到新加坡與大陸領導人習近平進行會議，向全世界宣示海峽兩岸有能力、有信心用和平方式解決紛端。

(中時 )