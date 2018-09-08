美網》曾俊欣闖青少年4強 葛藍喬安娜女雙晉4

2018年09月08日 08:21 中時電子報 盧品青

夜市小球王曾俊欣7日在美國網球公開賽青少年男單8強賽遭遇對手頑強抵抗，先在搶七賞給對手1顆鴨蛋，第2盤乘勝追擊，終場7-6(0)、 6-2擊敗世青排名65的義大利左撇子澤皮耶里(Giulio Zeppieri)，晉級4強，並將大滿貫連勝紀錄累積至16連勝。

德國教練馬克爾(Mats Merkel)說：「我很高興他能在2比4落後時逆轉成功，很多青少年選手此時都會放棄這一盤，但傑森(曾俊欣英文名)展現了冠軍獨有的特質，那就是任何時候絕對不會輕言放棄。你要贏，就得自己努力擊敗他，他不會隨便輸給你的。」

對於曾俊欣首盤打得極為辛苦，曾爸認為，對手第1盤前半段打過去的球又平又快，幾乎是拚球式的打法，「這種打法球很容易出界或掛網，我才在疑惑他的這種打法怎麼每球都進，4比5對方發球時，俊欣的接發球接得非常好，立刻反破回去，我才鬆了一口氣。」

曾俊欣準決賽將在圓形的17號球場迎戰他在本屆美網的雙打搭檔、巴西第5種子席亞哥(Thiago Seyboth Wild)，爭取決賽入場券。席亞哥現在已是全職的職業選手，ATP排名464，今年在未來賽曾摘下兩冠，目前已無ITF世界青少年排名。

葛藍喬安娜。(四維體育推廣教育基金會提供)

台、英混血美女葛藍喬安娜搭配日本内島萌夏，8強賽以6-2 、6-2輕取羅馬尼亞Selma Cadar及白俄羅斯 Viktoryia Kanapatskaya聯軍，葛藍首度打進大滿貫青少女雙打前4強，創下個人最佳成績，「實在太興奮了，賽前我們就有信心可以獲勝，準決賽希望能排在大球場進行。」

不過大會已把葛藍／內島迎戰頭號種子Cori Gauff／Catherine McNally的青少女雙準決賽和曾俊欣單打都排在17號球場，另一場有地主選手亮相的4強賽則排在阿姆斯壯球場。

(中時電子報)