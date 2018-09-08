美網》曾俊欣闖青少年4強 葛藍喬安娜女雙晉4

曾俊欣打入美網青少年男單4強。( 四維體育推廣教育基金會提供)

友善列印
中時電子報

夜市小球王曾俊欣7日在美國網球公開賽青少年男單8強賽遭遇對手頑強抵抗，先在搶七賞給對手1顆鴨蛋，第2盤乘勝追擊，終場7-6(0)、 6-2擊敗世青排名65的義大利左撇子澤皮耶里(Giulio Zeppieri)，晉級4強，並將大滿貫連勝紀錄累積至16連勝。

德國教練馬克爾(Mats Merkel)說：「我很高興他能在2比4落後時逆轉成功，很多青少年選手此時都會放棄這一盤，但傑森(曾俊欣英文名)展現了冠軍獨有的特質，那就是任何時候絕對不會輕言放棄。你要贏，就得自己努力擊敗他，他不會隨便輸給你的。」

對於曾俊欣首盤打得極為辛苦，曾爸認為，對手第1盤前半段打過去的球又平又快，幾乎是拚球式的打法，「這種打法球很容易出界或掛網，我才在疑惑他的這種打法怎麼每球都進，4比5對方發球時，俊欣的接發球接得非常好，立刻反破回去，我才鬆了一口氣。」

曾俊欣準決賽將在圓形的17號球場迎戰他在本屆美網的雙打搭檔、巴西第5種子席亞哥(Thiago Seyboth Wild)，爭取決賽入場券。席亞哥現在已是全職的職業選手，ATP排名464，今年在未來賽曾摘下兩冠，目前已無ITF世界青少年排名。

葛藍喬安娜。(四維體育推廣教育基金會提供)

台、英混血美女葛藍喬安娜搭配日本内島萌夏，8強賽以6-2 、6-2輕取羅馬尼亞Selma Cadar及白俄羅斯 Viktoryia Kanapatskaya聯軍，葛藍首度打進大滿貫青少女雙打前4強，創下個人最佳成績，「實在太興奮了，賽前我們就有信心可以獲勝，準決賽希望能排在大球場進行。」

不過大會已把葛藍／內島迎戰頭號種子Cori Gauff／Catherine McNally的青少女雙準決賽和曾俊欣單打都排在17號球場，另一場有地主選手亮相的4強賽則排在阿姆斯壯球場。

(中時電子報)

美網》蠻牛受傷退出 迪波卓保送… NBA》球員版沃神！利拉德再爆名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。